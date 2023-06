AI och mediejättar förhandlar om ersättning

Enligt tidningen ska företrädare för Open AI, Google, Microsoft och Adobe ha träffat högt uppsatta representanter för nyhetsmedier – däribland News Corp, Axel Springer, The New York Times och The Guardian – under våren för att diskutera frågor om upphovsrätt kopplade till AI-produkter som textrobotar och bildappar.

Samtalen som pågår är enligt källorna i ett tidigt skede, men de kan utmynna i avtal som ger medieföretagen betalt för att deras innehåll används i till exempel Open AI:s Chat GPT eller Googles Bard.

Vissa AI-aktörer, som Stability AI och Open AI, har redan stämts av artister, bildbyråer och programmerare. De anklagas bland annat för kontraktsbrott och brott mot upphovsrätten.

News Corps vd Robert Thomson varnade så sent som i maj på en mässa för att AI-programmen i grunden är utformade så att deras användare aldrig ska behöva besöka en vanlig nyhetssida – vilket han varnar för blir ett förödande bakslag för möjligheten att tjäna pengar på journalistik.

