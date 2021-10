Åklagare: Ytterligare två vapen beslagtagna

Fem personer dödades i onsdagens dåd i Kongsberg söder om Oslo då en gärningsman gick till attack med bland annat pilbåge mot flera personer. En misstänkt kunde under kvällen gripas av polis.

Norska säkerhetspolisen, PST, menar att attacken i nuläget verkar vara en terrorhandling, men att mycket utredningsarbete kvarstår.

– Det är inget tvivel om att själva handlingen framstår som att det kan vara en terrorhandling. Men det är viktigt att utredningen får ha sin gång och att vi får motivet klart för oss, säger Hans Sverre Sjøvold, chef för PST, vid en pressträff på torsdagskvällen.

Den misstänkte gärningsmannen är 37-årige Espen Andersen Bråthen, dansk medborgare som varit bosatt i Kongsberg sedan ett par år tillbaka. Han är känd av polisen sedan tidigare eftersom det funnits farhågor om kopplingar till radikala miljöer.

– Det handlar om polisanmälningar rörande radikalisering. De har kommit in under 2020 och tidigare. Vi har inga anmälningar under 2021. Det rör sig om en konvertit till islam, säger Ole Bredrup Sæverud, polischef i Sør-Øst polisdistrikt, på en presskonferens.

Även PST känner till 37-åringen sedan tidigare.

Ole Bredrup Sæverud, polischef i Sør-Øst polisdistrikt. Foto: Terje Pedersen/NTB

I två förhör har Andersen Bråthen medgett till gärningarna, uppger både åklagare och polis.

– Han erkänner förhållandena. Att det är han som utfört gärningarna som han misstänks för. Men huruvida han medger sig straffskyldig måste vi avvakta med, säger åklagaren Ann Irén Svane Mathiassen till norska Tv2.

Hon säger att offren verkar ha valts ut slumpmässigt. De har anträffats både inomhus och utomhus och det finns uppgifter om att 37-åringen tagit sig in i personernas bostäder.

Utöver pilbågen har ytterligare två vapen beslagtagits. Polisen vill inte gå i närmare på vilken typ av vapen det rör sig om. Utredarna inväntar resultat från obduktionerna för att få reda på om något av vapnen används vid morden.

Mannens advokat bekräftar att Andersen Bråthen varit tillmötesgående i förhören.

– Han har förklarat sig i detalj och samarbetar helt med polisen, säger advokaten Fredrik Neumann.

Under fredagen väntar häktningsförhandling och enligt åklagaren kommer 37-åringen också att bedömas av rättspsykiatriska experter.

Flera frågor kring händelseförloppet under onsdagskvällen kvarstår, men under torsdagens pressträff gick polisen i genom vad som hittills är känt.

Vid 18.13 på onsdagen inkom det första larmet till polisen i Kongsberg. En gärningsman beväpnad med pil och båge hade då gått till attack mot människor i stadens centrum.

Drygt en halvtimme efter det första samtalet kunde den misstänkte 37-åringen gripas. Då hade polisen redan en gång tidigare fått syn på den misstänkte, men tvingats att retirera efter att ha beskjutits med pilar.

– Utifrån det vi vet är det troligt att alla dödade dräptes efter att polisen varit i kontakt med gärningsmannen första gången, säger Ole Bredrup Sæverud.

Totalt 22 polispatruller deltog i insatsen. När det misstänkte greps hade fyra kvinnor och en man – alla mellan 50 och 70 år gamla – dödats.

Ytterligare tre personer, varav en ledig polis, skadades, dock inte inte allvarligt.

Ett antal brottsplatser spärrades av på västra sidan älven som delar Kongsberg och flera pilar har hittats i husfasader i området.

I samband med polisaktionen på onsdagskvällen höjdes beredskapen i hela Norge. Eftersom det inte gick att utesluta att attacken i Kongsberg var terrorrelaterad beordrades poliser att beväpna sig.

Säkerhetspolisen undersöker nu också om attacken i Kongsberg kan inspirera andra våldshandlingar i form av hämndaktioner.