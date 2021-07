Aktivistens död väcker palestiniers ilska mot egna regimen

Fembarnsmamman Jihan Banat har bjudit in oss till familjens lägenhet i ett hyreshus i staden Dura på Västbanken. Hon serverar kaffe och isvatten. Tvåårige Khalil studsar runt och vill ha all vår uppmärksamhet. Storebrodern Kifah sitter i soffan, intensivt koncentrerad på ett mobilspel. Storbilds-tv:n är inställd på barnkanalen Cartoon Network.

Barnens närvaro gör att allt nästan känns normalt. Men trots stojet är det ett sorgens hus vi besöker. Det syns också i Jihan Banats förtvivlade blick och på äldsta dottern Qabas stumt olyckliga uppsyn.

För en månad sedan dog Nizar Banat, Jihans man och barnens far. Hans greps av den palestinska regeringens säkerhetsstyrkor i en nattlig räd.

– Min man befann sig i en släktings hus eftersom han inte vågade vara hemma. Säkerhetsmännen kom tidigt på morgonen. De slog Nizar med påkar och batonger och slet av honom kläderna. Några timmar senare var han död, berättar Jihan Banat tonlöst.

Den 43-årige Nizat Banat var en omtalad person på Västbanken, känd för att kritisera den palestinska ledningen.

Jihan Banat, Nizar Banats änka, visar barnen bild på pappa i telefonen. Foto: Paul Hansen

Från sitt konto på Facebook gisslade Banat makthavarnas korruption och människorättsbrott. Hans inlägg sågs och kommenterades av hundratusentals palestinier. Kritiken irriterade al-Fatah, maktpartiet som styr Västbanken.

– Han greps flera gånger av säkerhetstjänsten och anklagades för uppvigling, för spioneri, cyberbrott... Nizar ville bara att pengarna som kommer in till Västbanken som bistånd skulle komma vanligt folk till del, och inte försvinna till dem där uppe.

Det säger Nizar Banats vän Namjad Shibab som också är på besök i familjens hem. De två var omaka: Nizar Banat, en snickare utan formell utbildning. Namjad Shibab som doktorerat i juridik och gästforskat i Frankrike. Men de förenades i sin ilska mot bossväldet och mutsystemet inom den palestinska maktapparaten.

Tidigt i våras, när palestinierna på Västbanken förberedde sig på allmänna val, beslöt Nizar Banat och Namjad Shibab att ställa upp med en partilista som de döpte till Frihet och Värdighet. De viktigaste frågorna var att kräva full insyn i det internationella biståndet till Palestina och att se till att misstänkta mut- och förskingringsbrott blev utredda.

– I år kommer EU att ge 34 miljoner euro (350 miljoner kronor) i humanitärt bistånd till Västbanken och Gaza. Alla vet ju att enorma pengar hamnar i fel fickor, säger Namjad Shibab.

Namjad Shibab. Foto: Paul Hansen

Frågan om försnillade biståndsmedel är inte ny. För tre år sedan presenterade den New York-baserade människorättsorganisationen Human Rights Watch en diger rapport som pekade på utbredd nepotism både på Västbanken och i Gaza, och att visselblåsare som pekar på problemen trakasseras på olika sätt. Men uppgifterna ledde inte till någon förändring.

– Vi vill ställa problemet på sin spets. I stället för att kritisera mottagarna så frågar EU och andra bidragsgivare: ”Hur kan ni ge bort era medborgares skattepengar så lättvindigt?”.

Utspelet blev inte populärt hos den palestinska regeringen. Och i slutet av april beslöt palestiniernas president Mahmoud Abbas att skjuta upp både parlamentsvalet, som skulle hållits den 22 maj, och presidentvalet i juli på obestämd framtid. Motiveringen var att Israel inte skulle tillåta palestinier i östra Jerusalem att rösta.

Det var femton år sedan palestinierna på Västbanken senast kunde rösta i ett parlamentsval, eftersom de utlysta valen ideligen har skjutits upp. Så blev det alltså även denna gång.

Många palestinier på Västbanken menar att Abbas ser sin ställning hotad, av fraktioner som brutit sig ur hans eget parti Fatah men också av gräsrotsinitiativ som Frihet och Värdighet. Därför bestämde han sig för att stoppa valen.

Den 2 maj, kort efter Abbas besked, trängde maskerade män in i familjen Banats trerumslägenhet. De krossade fönstren, kastade in en chockgranat och sköt in i rummen. Jihan Banat tar med oss till sovrummet och visar kulhålen i innertaket.

– Min man var inte hemma just då. Men det var honom männen var ute efter. Vi fruktade alla för våra liv, säger Jihan Banat.

Skotthålen i taket påminner om när maskerade män trängde sig in i lägenheten. Foto: Paul Hansen

Flera vittnen hade sett en bil från den palestinska säkerhetstjänsten parkerad utanför huset. Efter attacken vågade Nizar Banat inte längre vara hemma. De sista veckorna i livet sov han hos släktingar och vänner, sällan mer än en natt på varje ställe.

– Vi pratade mycket i telefon om hur vi skulle göra. Västbanken är litet, det är svårt att gömma sig. Nizar ville inte fly sitt hem, men det var enda utvägen, säger Jihan Banat.

Natten till den 24 juni tog allting slut. Jihan Banat fick veta tidigt på morgonen att hennes make var död.

– Nizar var blåslagen över hela kroppen och det var säkerhetstjänsten som misshandlat honom och sedan fört bort honom. Det var ju ingen tvekan om hur han dött. Jag anklagar president Mahmoud Abbas för min makes död, säger hon.

Jihan Banat, den mördade Nizar Banats änka. Foto: Paul Hansen

Inte desto mindre uttalade sig guvernören i Hebron, dit Nizar Banats hemstad Dura hör, omedelbart efter dödsfallet och gav förklaringen att ”medborgarens hälsa försämrades under gripandet varpå han avled.”

Försöken att mörklägga fallet har tänt en gnista på Västbanken. I flera palestinska städer har det hållits demonstrationer mot Mahmoud Abbas och Fatahpartiet där de kallades för ”tjuvar” och ”mördare”. DN besökte en manifestation i Västbankens huvudstad, Ramallah, där Nizar Banats bror Ghassan talade. Han for ut hårt mot den palestinska myndigheten.

– Ni försöker sopa igen spåren efter ett brott. Det är rent kriminellt, ropade Ghassan Banat.

Ghassan, bror till den mördade Nizar Banat, håller tal vid en demonstration mot palestinska myndigheten i Ramallah. Foto: Paul Hansen

Demonstrationen i Ramallah hade samlat ett hundratal åhörare och var lugn och fredlig. Men vid tidigare tillfällen har palestinska säkerhetsstyrkor använt osedvanlig brutalitet mot demonstranterna. Journalister som bevakat protesterna har gripits och fått kameror och datorer beslagtagna.

Nizar Banats död har fått EU:s representant för Västbanken och Gaza att kräva en oberoende utredning av omständigheterna kring fallet. FN:s Mellanösternsändebud, den norske diplomaten Tor Wennesland, har stämt in i kravet.

I trerumslägenheten i Dura sitter Jihan Banat. Hon tar inte intryck av uttalandena från de höga herrarna. Minstingen Maria, tre månader har vaknat och ligger i mammas famn. Jihan stryker frånvarande sin dotter över hjässan.

– Ord, ord, ord. Men inget har hänt. Jag har inte ens blivit kontaktad av den palestinska myndigheten, säger hon.

Jihan Banat med dottern Maria, tre månader. Foto: Paul Hansen

Snart är den fyrtio dagar långa sorgeperioden som islamsk tradition påbjuder till ända. Jihan Banat har varit hemma och tagit hand om sina barn, när maken arbetade och drev sin politiska aktivism. Mitt i sorgen ska hon nu försöka hitta ett jobb. Det är inte lätt. På Västbanken är arbetslösheten bland kvinnor över 50 procent.

– De små barnen har inte riktigt förstått att deras pappa är död, säger hon och fortsätter:

– Det har nog inte jag heller riktigt. Jag bara väntar på att han ska komma in genom dörren.

Fakta. Palestina Palestina erkändes som suverän stat i oktober 2014 av den svenska regeringen. Ytterligare 134 länder har erkänt Palestina. Men den palestinska myndigheten som styr på Västbanken och i Gaza har inte full kontroll över sitt territorium. I dag är över 60 procent av Västbankens yta i praktiken en del av Israel. På Västbanken bor cirka 2,7 miljoner människor och i Gaza runt 2 miljoner. al-Fatah, ursprungligen en nationaliströrelse, har länge varit dominerande i palestinsk politik. Men partiets folkliga förankring har försvagats kraftigt på senare år, mycket på grund av korruptionsanklagelser och oviljan att sätta sitt folkliga mandat på spel genom att ordna val. I stället har den islamistiska rörelsen Hamas, som styr i Gaza och är terrorstämplad av bland annat EU, vuxit i popularitet även på Västbanken. Källa: DN Visa mer

Läs mer:

Stora kravaller efter att palestinsk samhällskritiker dödats

Michael Winiarski: Palestinska drömmen om ett eget land än mer avlägsen