Akut energikris hotar Indien – kraftverk står utan kol

Enligt uppgifter från den centrala energimyndigheten i New Delhi befinner sig 80 procent av landets koleldade anläggningar i den kritiska eller ”superkritiska” fasen. Det innebär att deras lager kan ta slut på mindre än fem dagar.

För några dagar sedan skrev Delhis chefsminister Arvind Kejriwal till premiärminister Narendra Modi att huvudstaden med närmare 20 miljoner invånare ”kan gå mot en kollaps” om kraftstationerna inte får mer kol. Han vill att kol från andra delar av landet ska styras om till Delhi.

Delstater som Rajasthan, Jharkhand och Bihar har den senaste veckan haft strömavbrott på upp till 14 timmar. Andra delstater, bland annat Kerala och Punjab, har infört planerade strömavbrott under delar av dagen, vilket har lett till demonstrationer. Maharashtra, där Indiens finansiella nav Bombay ligger, har tvingats stänga 13 värmekraftverk. Människor uppmanas att använda el sparsamt.

Indien med nästan 1,4 miljarder invånare är till 70 procent beroende av kolkraft. Efter Kina är landet världens största användare av kol, som till större bryts i landet. I år har omfattande monsunregn har översvämmat gruvor och stört leveranskedjorna. Det har minskat tillgången och drivit upp priserna. Enligt Sunil Dahiya, analytiker vid Centre for Research on Energy and Clean Air, är dock den främsta förklaringen felaktig planering.

– Den nuvarande krisen beror inte på brist på kolbrytningskapacitet, den orsakas av dålig framsynthet och otillräcklig lagerhållning av kol av kraftproducenter, säger han till BBC.

Det råder energibrist i stora delar av världen, med skenande priser i bland annat Europa. Det har gjort det svårare och dyrare att importera kol.

Sedan Indien slopat i princip alla coronarestriktioner har efterfrågan på energi ökat stort under hösten, men enligt experter borde inte heller detta ha kommit som någon överraskning. Problemen väntas minska när monsunen är över och kyligare väder väntar.