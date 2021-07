Al Jazeeras journalister portade efter polisens stormning av redaktionen

Lotfi Hajji tar emot i Tunisiens journalistförbunds lokaler i centrala Tunis och med gångavstånd från paradgatan Avenue Habib Bourguiba. Det är här som han och hans kollegor numera huserar efter att polisen stormat tv-kanalens lokaler i måndags.

Sedan dess har Lotfi Hajji gjort intervju på intervju med journalister världen över. Samtidigt som han håller ihop sitt team och rapporterar om det intensiva nyhetsläget i landet där president Kaïs Saied nyligen avsatte premiärminister Hichem Mechichi och stängde parlamentet.

– Jag är en multitasker nu, säger han och skrattar till lite.

Foto: Alexander Mahmoud

Vi hinner inte mer än slå oss ner på några utställda stolar på gräsmattan under ett bananträd utanför byggnaden innan Lotfi Hajji måste avbryta. De har precis fått information om att fyra medlemmar från Tunisiens största parti Ennahda gripits, men sedan släppts. Det moderata islamistpartiet har sedan revolutionen 2011 varit landets mest framgångsrika parti och är den avsatte premiärministerns parti.

Lotfi Hajji livesänder från Journalistklubben i Tunis. Foto: Alexander Mahmoud

Han läser snabbt på i mobilen, pratar kort med programledaren i Doha, sveper i sig vatten och medverkar sedan i sändningen via en mobilkamera. All annan utrustning är fortfarande kvar på deras kontor dit de inte får komma.

– Det är utmanande och vi kan inte jobba som vanligt. Korrespondenten från Pariskontoret skickades hit för att hjälpa oss, säger han när han till slut kan sätta sig ner och berätta vad som hände i måndags vid tiotiden på förmiddagen.

Mellan 25 och 30 poliser, både civila och uniformerade, dök upp på nyhetskanalens lokaler på åttonde våningen. Journalisterna ombads lämna kontoret, men fick inte ta med sig några datorer, kameror eller annan utrustning. Även personliga ägodelar tvingades de lämna.

– Hela händelseförloppet var väldigt plötsligt och snabbt, berättar Lotfi Hajji.

Enligt Al Jazeera-journalisterna uppgav poliserna på plats att de följde order från huvudstadens polismyndighet, men det visades inte upp något formellt dokument för ingripandet.

– I och med att det inte finns något bevis på en order för ingripandet ser vi att det strider mot lagen, säger Lotfi Hajji.

Nyhetskanalen, men även andra som Reportrar utan gränser, har fördömt polisrazzian och kallar den en attack mot pressfriheten i landet. Frågan alla ställer sig nu är om landets pressfrihet är under hot.

– Tunisien har gjort en enorm förbättring vad gäller pressfriheten de senaste tio åren. Men sen valet 2019 har vi sett att det blivit ett tuffare klimat igen för journalister. Men att man skulle gå in på en redaktion med ett tjugotal poliser, tvinga journalisterna att stänga av sina telefoner, beslagta källmaterial och stänga igen redaktionen är rena diktaturfasonerna som vi med emfas förkastar, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige.

I det här huset ligger tv-kanalen Al Jazeeras redaktion i Tunis. Foto: Alexander Mahmoud

Lotfi Hajji, som har arbetat i 35 år som journalist och på Al Jazeera sedan 2004, minns hur det var när han under tio års tid arbetade under diktatorn Zine El Abidine Ben Alis tid. Ben Ali höll medierna i ett järngrepp. Hajji kunde inte jobba som en vanlig tv-korrespondent. Det var förbjudet att rapportera framför en kamera och istället fick han ta intervjuer via telefon och mejla in texter.

Men när diktatorn störtades 2011 och skapade svallvågor av folkliga protester i flera andra arabländer kunde Al Jazeera öppna ett kontor i Tunis och journalisterna kunde äntligen rapportera fritt.

– När vi gjorde revolution för tio år sedan var den viktigaste frågan pressfrihet. Så för oss är polisens agerande overkligt och oväntat säger Lotfi Hajji.

Hans och kollegornas strategi just nu har är att vänta och se. Under tiden medlar Tunisiens journalistförbund med presidenten Kaïs Saied. Det som har varit utmanande är att det inte funnits någon talesperson för presidenten att prata med. Men i och med den tidigare presidentsäkerhetsrådgivaren Ridha Gharsallaoui fått uppdraget att tillfälligt axla rollen som inrikesminister kanske det kan underlätta medlingen, enligt Hajji.

– Får vi inget besked blir nästa steg att ta saken till rättegång. Men vi har inte satt någon deadline där än. Det enda vi kan göra är att vänta, säger Lotfi Hajji som måste avbryta intervjun och ta sig hemåt.

Lotfi Hajji är byråchef för Al Jazeera i Tunisien, som fick lämna sina lokaler under dramatiska former den 26 juli, en dag efter att presidenten avsatt premiärministern. Foto: Alexander Mahmoud

Han har knappt varit hemma den senaste veckan.

– Jag hoppas att vi får tillbaka vår arbetsplats så att vi nästa gång kan träffas på kontoret.

Fakta. Al Jazeera Al Jazeera är ett arabiskt tv-bolag med huvudsäte i Qatar. Ordet al-jazīra betyder bokstavligen ’ön’ och syftar på den arabiska halvön. Bolagets arabiskspråkiga nyhetskanal har en räckvidd på 50 miljoner tittare, medan den engelskspråkiga Al Jazeera English har en räckvidd på 80 miljoner tittare och distribueras brett hos bland annat svenska operatörer som en konkurrent till CNN International och BBC World News. Källa: Wikipedia Visa mer

Fakta. Tunisien på plats 73 i pressfrihetsindex Under Tunisiens förre diktator Zine El Abidine Ben Alis tid höll han medierna i ett järngrepp. Sedan diktatorn störtades 2011 har situationen för journalister förbättrats i landet. De senaste tio åren har Tunisien gått från plats 138 till 73 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Men sedan presidentvalet 2019 har det, enligt organisationen, blivit ett tuffare klimat igen, med attacker och hot mot journalister från framför allt högernationalistiska politiker. Visa mer

