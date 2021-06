Alarmerande hetta i Kanada

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

I kanadensiska provinsen British Columbia slogs inte mindre än 60 värmerekord på måndagen varav 47,9 grader i Lytton norr om Vancouver är historiskt rekord för landet – för 84 år sedan noterades 45 grader i provinsen Saskatchewan. Extremhettan sträcker sig in mot mitten av landet och även längs USA:s norra stillahavskust in mot Idaho, där också många rekord har pulvriserats.

– Det som är viktigt nu är inte så mycket själva dagstemperaturerna eftersom prognoserna inte kommer att vara perfekta utan kanske slå fel med någon grad hit eller dit. Det viktiga är att inse att det här är en del av vad klimatförändringarna ger oss: tätare, kraftigare och mer långvariga värmeböljor, säger meteorologen Armel Castellan på miljö- och klimatmyndigheten ECCC till public service-bolaget CBC.

Han får stöd av en rad andra experter som förklarar att det aktuella fenomenet är en så kallad värmekupol – heat dome – som normalt bara inträffar en gång per drygt tusen år. Det rör sig om ett extremt högtryck som parkerar sig över ett landområde och inte släpper in vare sig kalluft eller nederbörd. Kanada drabbades av detta väderfenomen så sent som för tio år sedan.

Hettan utgör påfrestningar på kroppen som måste arbeta mer för att bibehålla normal kroppstemperatur. För sjuka, äldre eller andra sköra människor kan det utgöra livsfara eftersom de vidgade blodkärlen leder till lägre blodtryck och tvingar hjärtat att pumpa såväl hårdare som oftare.

Även friska personer kan få klåda, svullnader och uttorkning. En rubbad vätskebalans kan i sin tur leda till värmeutmattning med symtom som yrsel, illamående, kramper och i värsta fall värmeslag som är livsfarligt och kräver läkarvård.

– Jag vill understryka att värmeslag är livshotande akutfall. Slå larmnumret så att personen kan komma till sjukhus omedelbart. Medan du väntar på ambulans, försök kyla ner personen så gott du kan, för hen till skugga, avlägsna kläder, ta er till en kall plats eller lägg is på personen, säger läkaren Melissa Lem till CTV.

Meteorologiska prognoser talar för att värmekupolen kan bli kvar över västra Nordamerika under hela veckan.