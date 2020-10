Alaskas urfolk kämpar mot Trump för att rädda klimatet

USA-valet 2020

Världens vackraste katedral. Så beskriver Joel Jackson, ledare för urfolksbyn Kake, Tongass National Forest. Nu är han väldigt orolig för urskogens framtid. Hans folk har levt i skogen i södra Alaska i tusentals år och är nu en av flera stammar som desperat försöker rädda den från att avverkas.

– Träden är så stora, en perfekt mängd ljus släpps in genom trädkronorna. Det finns massor av olika växter och djur i skogen. Den är så grön och luktar så friskt. Jag går ut i skogen när jag behöver hämta ny energi, att gå genom skogen ger mig liv.

Tongass är med sin stora population av nationalfågeln vithövdad havsörn, viktiga laxälvar, brunbjörnar, sceniska natur och flera hundra år gamla träd själva bilden av det vilda orörda Alaska. Ett unikt ekosystem med stor biologisk mångfald på en yta större än Jämtland, Småland och Närke ihop.

Tongass National Forest i Alaska. Foto: Sam Bloomberg-Rissman/Alamy

Men snart kan dödsdomen förkunnas för stora delar av ”USA:s Amazonas”.

– Skogen läker oss, det är en väldigt spirituell plats för oss. Vi respekterar allting, alla djur och växter. Vi har levt här i över 10.000 år och vi har alltid tagit god hand om skogen. Vi ser till att inte ta ut mer än vad vi behöver eftersom våra förfäder lärde oss det, säger Joel Jackson.

Hotet om avverkning har länge hängt över urskogen. 2001 instiftade dåvarande president Bill Clinton ”den väglösa regeln” (the roadless rule) som förbjuder byggandet av väg och därmed skyddar stora naturområden, bland annat halva Tongass, från exploatering. Den är under attack från Trump-administrationen, skogsmyndigheten USFS och skogsbolag som vill dra vägnät in i urskogens inre och hugga ned träden.

Det har lett till massiva protester och flera stämningar. En av de största kritikerna är klimatforskaren Dominick DellaSala – Tongass ”förkämpe” sedan 1990-talet. Han säger att urskogen är ”Nordamerikas lungor” och en av världens största kolsänkor. I vegetationen lagras kol motsvarande en tiondel av USA:s årliga utsläpp.

– Det är en fantastisk plats. Det finns inte många områden på jorden med intakta tempererade regnskogar, säger han till DN.

Dominick DellaSala, klimatforskare. Foto: Jeff Barnard/AP

För DellaSala är situationen inte ny. Alaskas moderna historia består av skövling, miljöskydd, och nya planer på avverkning. Han har upplevt hopp och förtvivlan om vartannat.

– Situationen var värre för några decennier sedan, den förbättrades från 1990-talet och framåt, det blev ännu bättre under Barack Obama och sämre med Trump.

Tongass är Alaskas sista och bästa chans att stoppa klimatförändringarna, säger DellaSala. Hans mål är att urskogen blir en ekologisk fristad. Det ska gynna inte enbart delstaten eller USA, utan hela världen.

– Det är viktigt för alla på planeten att vi skyddar våra skogar eftersom de är som gigantiska svampar som absorberar kol från atmosfären. Om Nordamerikas tempererade regnskogar huggs ned frigörs ännu mer koldioxid i atmosfären i en tid då alla forskare säger att vi måste lagra mer kol i våra ekosystem och överge fossila bränslen, för vi har snart slut på tid för att vända situationen. Vi måste göra allt vi kan för att se till att det fossila kolet stannar i marken och det atmosfäriska kolet lagras i skogar.

Alaskas turistbyrå marknadsför delstaten med björnar, örnar och lax. Samtliga hotas av planerna på avverkning och oljeborrning. Foto: Brad Mitchell/Alamy Stock Photo

Earth Justice är en av åtta grupper som i maj förra året stämde USFS för avverkningsplanerna i Tongass. Miljörättsorganisationen skriver att skogen lagrar hundratals miljoner – kanske över en miljard – ton kol. Huggs träden ned frigörs stora mängder koldioxid. Det tar dessutom, enligt vissa forskare, upp till 200 år innan ny skog lagrar kol lika effektivt.

– Om den väglösa regeln slopas öppnas några av de mest oförstörda, värdefullaste allmänna markområdena för de två saker som USFS självt beskriver som de mest skadliga för ekosystem: Avverkning och vägbyggande, säger Niel Lawrence, Alaskadirektör på naturskyddsorganisationen NRDC:s Land & Wildlife Program, till Huffington Post.

Men forskarkritik och urfolksdemonstrationer har viftats undan av Vita huset och lokala politiker.

Kampen om skogen gick in i ett avgörande skede 2018 när dåvarande guvernören Bill Walker ville försvaga den väglösa regeln. Urfolksgrupper som lever i området bjöds in för att delta i diskussionerna och protesterade kraftigt.

Alaskas dåvarande guvernör, Bill Walker, i januari 2018. Foto: Michael Penn/AP

Ett år senare kom kallduschen: USFS gick på Trumps linje och meddelade att regeln ska slopas helt. Trots att dess egen undersökning visade att 98 procent av amerikaner tyckte annorlunda och ville skydda området.

I slutändan ignorerade myndigheten urfolken, säger Joel Jackson om processen.

– Beskedet möttes av väldigt hårda ord från stammarna, bland annat från mig. Vi kändes oss väldigt ringaktade.

Byarna vände sig till jordbruksmyndigheten – som övervakar USFS – med en namninsamling om att skapa en unik regel som skyddar kulturbruk av skogen. Målet är ”att rädda våra förfäders land i Tongass från att förstöras av myndigheten själv. Vi har uttömt alla andra möjligheter att skydda vårt hemland, till liten nytta.”

Men det är inte bara Tongass vildmark som hotas i Alaska.

Presidenten har varit positiv till att skyddet för en av världens största lekälvar för lax, Bristol Bay i sydvästra Alaska, skrotas till förmån för gruvdrift. Det ledde till massiva protester som tillfälligt strandat processen.

Demonstration mot den kontroversiella Pebble Mine som planeras i Bristol Bay, Alaska. Foto: Marc Lester/AP

Trumpadministrationen stämdes i augusti och september av tiotals miljögrupper och 15 delstater som vill stoppa borrning efter olja och gas i det enorma viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge. Planerna strider mot miljölagar enligt de klagande parterna.

Ungefär samtidigt stämdes Bureau of Land Management för beslutet att tillåta borrning på över 18 miljoner hektar mark i National Petroleum Reserve, norra Alaska. Talespersonen Conner Swenson förklarade att ”ansvarsfull utveckling” av området är vitalt för USA:s energioberoende och ekonomiska säkerhet.

Ännu en gång gick miljögrupper i taket.

– Det är tydligt att den här administrationen inte kommer låta något stoppa den från att ge bort allmän mark till olje- och gasindustrin, oavsett påverkan på lokalsamhällen, djur och växter, motiverade Suzanne Bostrom, advokat på Trustees for Alaska, stämningen till Anchorage Daily News.

Juneau och Tongass National Forest i sydöstra Alaska. Foto: Alamy

Befolkningsmässigt är Alaska en av USA:s minsta delstater med omkring 735.000 invånare, endast glest befolkade Wyoming och lilla Vermont har färre. Men den är till ytan landets överlägset största, lika stor som Texas, Kalifornien och Montana tillsammans. Här finns enorma ytor orörd natur som både skogsbolag och naturälskare vill åt. Det finns även stora olje- och gasfyndigheter – nyckeln i Trumps plan för att minska importberoendet. Och för många är avverkning inte ett hot utan ett löfte om jobb. Det lockar i delstaten som under coronapandemin noterat historiskt höga arbetslöshetssiffror.

Därför mottogs presidentens besked om Tongass också med glädje. USA:s hårt pressade skogsindustri såg en chans att vända en negativ utveckling där efterfrågan på timmer sjunker nationellt. ”Vi vill ha jobb året runt och mer stabilitet”, sa Owen Graham, ordförande för Alaska Forest Association som har siktet inställt på urskogen, till Alaska's Energy Desk i fjol.

– Just nu kollapsar industrin, det är knappt någon kvar här. Varje år förlorar vi fler skogsarbetare eftersom det inte finns tillräckligt med jobb åt alla.

Knölvalssafari utanför Ketchikan, i närheten av Tongass 2009. Stammen av knölvalar som lever i Alaska klassas som hotad. Foto: Tom Miller/AP

Det blev en världsnyhet när temperaturen i kuststaden Anchorage förra året nådde 31,7 grader Celsius. Nytt värmerekord med över två grader.

Ett högtryck parkerade över delstaten som samtidigt plågades av skogsbränder. ”En varningsklocka för hela planeten” skrev CNN:s klimatkorrespondent Bill Weir när han i september summerade den arktiska sommaren. Det var många oroande tecken. Skogsbränder och smältande glaciärer. Laxar som massdog och giftig algblomning i Berings hav. Insekter invaderade söderifrån och tog med sig nya sjukdomar från ”the lower 48”, delstaterna söder om Alaska.

De senaste 60 åren har delstaten värmts upp dubbelt så snabbt som övriga USA. En rapport från University of Alaska från ifjol listar flera oroande trender som det varmare klimatet orsakar. Havsisen krymper, snösäongen blir kortare, haven runt Alaska har de senaste åren varit onormalt varma, valrossarnas livsmiljöer minskar och permafrosten tinar.

Klimatförändringarna riskerar också att slå hårt mot delstatens ekonomi som är tätt knuten till fiske och turism. Myndigheten USGCRP nämner i sin rapport Fourth National Climate Assesment att varmare vatten och försurning kan tvinga bort fiskarter och då måste fartygen följa efter vilket sannolikt skulle få katastrofala följder för många samhällen.

I rapporten nämns även risker, hot och effekter som redan nu drabbar Alaska. Smältande glaciärer och tinande permafrost orsakar skador på infrastrukturen och kräver dyra reparationer. Varmare klimat spås leda till fler och större terrängbränder. Klimatförändringar också hot mot människors hälsa, som brist på rent vatten.

Barnen Kenyon Kassaiuli, Jonah Andy, Larry Charles och Reese John korsar en översvämmad väg i i Newtok Alaska i maj 2019. Erosion i området har lett till att flera av husen sjunkit ned i marken. Foto: Katie Orlinsky/World Press Photo/AP

Förra året tvingades boende lämna Yup'ik-stammens by Newtok i sydvästra Alaska. Erosion har lett till att flera av husen sjunkit ned i marken. Invånarna blev några av de första nordamerikaner som tvingats omlokalisera på grund av klimatförändringarna. Flera andra urfolksbyar riskerar samma öde.

Allt detta är bara en försmak av vad som väntar om inte den globala uppvärmningen mattas av. Men för att det ska ske krävs drastiska åtgärder. USA under Trump går snarare åt motsatt håll. Och Alaska är bara en av delstaterna som hotas av Vita husets politik.

Trump-administrationen har de senaste fyra åren upphävt eller försökt försvaga och skrota minst 100 klimatregleringar, rapporterar New York Times. Flera av dessa instiftades under Barack Obama. Trump anser att de kväver näringslivet.

Lyckas presidenten kommer det att leda till ytterligare 1,8 miljarder ton växthusgaser fram till 2035, enligt konsultfirman Rhodium Group. Mer än Tysklands, Kanadas och Storbritanniens samlade utsläpp under ett år.

Men valet den 3 november kan bli en vändpunkt. Trump har kallat klimatförändringarna ”en bluff” och tänker lämna Parisavtalet. Joe Biden går till val med ett klimatpaket på 2 biljoner dollar och vill stanna kvar i miljösamarbetet.

En flygbild över Alaska visar snötäcka berg och glaciärer. Foto: Michael S Nolan/TT

Dominick DellaSala kan som chef på Wild Heritage, en icke-vinstdrivande organisation, inte öppet stötta någon presidentkandidat. Men han kan väga deras klimat-cv:n mot varandra.

– Jag jämför vad Biden och Trump har gjort för miljön, och det skulle definitivt vara en förbättring i miljöfrågor om vi hade Biden istället för Trump, utan tvekan.

● ● ●

Ett besked om Tongass ska komma i oktober. Joel Jackson hoppas att jordbruksmyndigheten ställer sig bakom urfolkens begäran om skydd. Men han tror att den väglösa regeln kommer att skrotas och att stämningar och ytterligare kamp i domstolar väntar.

Men byn Kake kommer inte att ge upp. Och dom har starkt stöd.

– Jag reste till Washington DC för att vittna inför kongressen. När jag var där träffade jag människor från hela USA och från andra länder som kände till Tongass och vår kamp, och dom uppmuntrade oss.

Joel Jackson växte upp i Tongass. Han är nu 64 år. Varje dag när han vaknar ser han bergen och träden på andra sidan vattnet från sitt hus. Byns omkring 500 invånare jagar i skogen, fiskar i vattnen och plockar svamp och medicinska växter i urskogen. Så har de levt i tusentals år. Så vill de fortsätta.

– Tongass tillhör alla, inte bara dem som bor i sydöstra Alaska. Den tillhör folket, för det är Tongass National Forest.