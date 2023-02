Alligator hittades i park i New York

Den ovanliga upptäckten gjordes under söndag förmiddag medan hundar rastades och helglediga barnfamiljer lekte i den välbesökta parken. I parkens sjö, Prospect Park Lake, fick en arbetare från parkförvaltningen syn på en 1,2 meter lång alligator som låg och flöt i vattnet.

Alligatorn som beskrevs vara väldigt slö och i dåligt tillstånd togs först till ett djurvårdscenter i Brooklyn men flyttades senare under dagen till Bronx Zoo. Där övervakas fortfarande djurets tillstånd, skrev The New York Times under måndagen.

Det hör dock inte till ovanligheterna att alligatorer får räddas av djurvårdsorganisationer i New York. Sedan 2018 har nu sex alligatorer hittats övergivna eller lämnats in av polisen.

Amerikanska alligatorer trivs bäst i sötvatten och i vattentemperaturer mellan 20 och 30 grader. Under söndagsmorgonen låg temperaturen runt fyra grader i New York. Det är oklart hur kallt vattnet i sjön var men det är troligt att alligatorn fått en chock av kölden.

Experter tror att alligatorn hamnat i parken i Brooklyn genom att dess privata ägare har övergivit den där.

– Folk skaffar exotiska djur för att ha som husdjur när de är små och gulliga, men vet du vad? De växer, säger Katy Hansen från Animal care centers of New York City till The New York Times.

Organisationen jobbar oftast med att rädda kaniner, marsvin och sköldpaddor som folk dumpar i naturen. Hansen berättar att dessa djur inte vet hur man skaffar föda och också är bytesdjur för andra djur.

– Det är både olagligt och inhumant att överge djur, oavsett vilket sorts djur det är.

