Allt ömtåligare läge i Mellanöstern – raketattack mot Israel från Libanon

De flesta raketerna sköts ned av israeliskt luftvärn. Fem av dem landade i Israel, en av dem i den arabiska byn Fassuta och sårade en person lindrigt. Israel vet att Libanons palestinier endast agerar mot Israel efter grönt ljus från Hizbollahmilisen, den libanesiska politikens huvudaktör. Av allt att döma kommer Israel att slå tillbaka mot palestinska baser i Libanon, utan att utlösa en storkonflikt med Hizbollah.

På torsdagskvällen tog FN:s säkerhetsråd upp arabiska klagomål mot Israels agerande i onsdags, då kravallstyrkor trängde in i al-Aqsa-moskén. Ett tjugotal raketer har avfyrats från Gazaremsan mot Israel sedan dess, i solidaritet med ”motståndet i Jerusalem”. Men de flesta av dem landade i obebodda områden eller i Medelhavet. Detta tyder på att islamistregimen i Gaza inte är intresserad av någon större sammanstötning, trots hotfulla uttalanden i Hamas medier.

Palestinier demonstrerade mot Israel i flyktinglägret i Jabalia i norra Gaza efter sammandrabbningarna i al-Aqsa-moskén. Foto: Habboub Ramez/TT

Våldet på Tempelberget bröt ut natten till onsdagen, efter att ett par hundra palestinier barrikaderat sig i al-Aqsa-moskén. Waqf, den muslimska stiftelse som administrerar verksamheten, vädjade till den israeliska polisen att inte ingripa, och lovade tala aktivisterna till rätta. Enligt vad DN erfar ville det lokala polisbefälet vänta och se, men polisledningen och särskilt ministern för nationell säkerhet Itamar Ben-Gvir, anser att alla försök att skapa ”befriade zoner” under palestinsk kontroll måste slås ned omedelbart.

Portarna till al-Aqsa-moskén forcerades. Palestinierna sköt fyrverkeripjäser – Jerusalems ”fattigmansmissiler” – mot poliserna, som svarade med chockgranater och tårgas. Videosekvenserna från de upprivande scenerna nådde genast arabvärldens alla hörn, och ådrog Israel protester från flera länder. Nästa natt var polisens agerande mindre brutalt, efter påstötning från premiärminister Benjamin Netanyahu, som informerats om USA:s ”utomordentliga oro” över utvecklingen.

Dessa dagar är Jerusalem, och särskilt den gamla staden, genomsyrad av religion – och fanatism. Just nu sammanfaller den judiska påsken, den kristna påsken och den muslimska fastemånaden ramadan. Hamas tv-kanal al-Aqsa sänder oavbrutet från Tempelberget. De blodigaste scenerna visas gång på gång, liksom bilder på judar som försöker föra in offerlamm och återupprätta forntidens brännoffer – ett bruk som upphörde efter att romarna förstörde templet år 70. De israeliska säkerhetstjänsterna följer dessa orosstiftare tätt i hälarna och de har aldrig lyckats förrätta något offer, men i de flesta arabiska medier framställs fanatikerna som den israeliska regeringens förlängda arm, och palestinier uppmanas lämna vad de har för händer, dra mot Jerusalem och ”skydda al-Aqsa”. Sedan i höstas innehåller den israeliska regeringen flera ministrar som hyser öppen eller dold sympati för påskofferextremisterna. Ortodoxa rabbiner förbjuder inte bara brännoffer på Tempelberget, utan också all judisk närvaro på platsen.

Nittonårige Rabah – inte hans riktiga namn – från flyktinglägret Shu’afat (formellt ett kvarter i Jerusalem) sade på onsdagen till DN:

– I Gaza låtsas Hamas att de planerar det som händer här. Men vi har aldrig hört av nån från Gaza, vi bestämmer själva. Vi har rykt ihop med israeliska poliser i åratal.