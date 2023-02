Ambassadvakt läckte underrättelser till Ryssland: ”Skäms”

58-åringen greps 2021 och lämnades förra våren ut till Storbritannien. I november erkände han sig skyldig på åtta åtalspunkter som alla faller under brittisk spionerilag. Han medgav då bland annat att han fört vidare känslig information till Rysslands militärattaché i Berlin.

När säkerhetsvakten närvarade i rätten på tisdagen säger han att han äcklas och skäms över gärningarna. 58-åringen berättar att han började samla underrättelser efter ett bråk med sina kollegor. Han led vid tillfället av depression och ville sätta dit ambassaden.

– Jag kan bara be om ursäkt om jag orsakat någon lidande. Jag gjorde det inte för att skada någon, jag ville bara skämma ut ambassaden, säger han i domstolen i London.

Åklagaren menar att hans syfte hela tiden varit att förse Ryssland med underrättelser.

– I utbyte fick den åtalade stora summor kontanter, som inte går att förklara med några legitim inkomstkälla, säger åklagaren Alison Morgan, enligt Sky News.

Mannen samlade in informationen under tre års tid. Förutom hemlig kommunikation med dåvarande premiärminister Boris Johnson gällde uppgifterna en agent från den brittiska underrättelsetjänsten MI5, som levde under falsk identitet som ryske Dimitrij.

58-åringen erkänner att han vid ett tillfälle filmat olika dokument efter att ha ”druckit flera öl”.

– Det verkade som en bra idé då.

Enligt åklagarna är mannen Rysslandsvänlig och drevs av sitt hat mot Storbritannien. Det förnekar han själv och säger att han inte har någon bestämd uppfattning om president Vladimir Putin.

Domen mot mannen kommer att avkunnas på fredagen.

