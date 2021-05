”Amerikansk militärrådgivare på plats vid massaker i El Salvador”

Förste utländske reporter på plats som kände likstanken från byn El Mozote var Sveriges Radios korrespondent Lars Palmgren. Han nådde byn några dagar efter att massakern ägt rum den 11 december 1981.

I ett försök att minska rekryteringen till vänstergerillan FMLN hade ett salvadoranskt elitförband utplånat en hel by. Man misstänkte att bymedlemmarna sympatiserade med gerillan och ville samtidigt statuera ett varnande exempel för andra byar i närheten. Rädslan var annars att FMLN skulle få ett ännu starkare fäste i regionen.

Av de döda var 477 barn under tolv år. 248 barn var under sex år. Under ett rättegångsförhör förra året i huvudstaden San Salvador erkände general Juan Rafael Bustillo att landets elitförband, som leddes av översten Domingo Monterrosa, hade begått ”hemska brott”.

– Det var ett ögonblick av galenskap från Monterrosa, sa generalen.

General Juan Rafael Bustillo medgav förra året att salvadoranska elitförband begått ”hemska brott”. Foto: Salvador Melendez

En av de andra personerna som förhörts under rättegången är den amerikanska statsvetaren Terry Karl vid universitetet i Stanford. Hon är en av världens främsta experter på det tolvåriga inbördeskriget i El Salvador som fördes mellan vänstergerillan FMLN och Salvadors regeringsarmé, som fick aktivt stöd av USA. Enligt henne var El Salvador det viktigaste landet när det gällde USA:s utrikespolitik under 1980-talet. Det fanns en rädsla att vänstergerillan, som hade ett utbrett folkligt stöd, skulle göra El Salvador till ett nytt Nicaragua där Sandinistgerillan segrat 1979.

I veckan vittnade Terry Karl under rättegången i San Salvador och avslöjade namnet på den amerikanske militärrådgivare som var med under massakern i byn El Mozote. Han var i tjänst under avrättningarna. Att hans namn kommit fram först nu beror på att Reaganregimen i USA gjort allt för att dölja spåren av amerikansk medverkan i El Mozote.

– Jag kan inte säga att Reagan visste, men många personer i regeringen visste vad som föregicks, sa Terry Karl under rättegången.

USA står bakom att massakern i El Mozote prövas i domstol, säger Jonathan Lloyd, den amerikanska ambassadens politiska attaché i El Salvador.

– Vi är för rättsäkerhet och en oberoende rättegång här i El Salvador, och vi tror att det är viktigt att ställa ansvariga till svars för människorättsbrott och att rättvisa skipas för offrens skull, sade han, enligt den amerikanska människorättsorganisationen WOLA.

Han kommenterade inte uppgifterna om att USA haft en militärrådgivare på plats under massakern.

På en bild från 1992 syns hur antropologen Claudia Bernard gräver fram kvarlevor i El Mozote. 2016 återupptogs en brottsutredning om massakern. Och nu har rättegången inletts mot officerare som misstänks ha gett order om massakern. Foto: Michael Stravato/AP

Över 30.000 människor dödades under inbördeskriget som startade som en protest mot den orättvisa markfördelningen i landet. 77 procent av landets mark ägdes av 0,1 procent av befolkningen.

Hundratusentals salvadoraner tvingades fly till USA, där en del av de krigsskadade barnen var med att starta det fruktade ungdomsgänget Mara Salvatrucha i Los Angeles. Många utvisades senare av amerikanska myndigheter och tvingades återvända till fattigdomen i El Salvador, där de skapade det gängvåld som i dag gjort El Salvador till ett av världens mest våldsamma länder.

