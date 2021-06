Amerikansk politiker varnar för besvikelse då ufo-rapporten läggs fram

Förväntningarna från allmänheten är stora på den underrättelserapport om oidentifierade flygande föremål som snart ska överlämnas till den amerikanska kongressen. I artiklar och olika inslag i radio och tv har man spekulerat om att rapporten kommer att bevisa att jorden besöks av utomjordiska varelser.

Andra har nöjt sig med att konstatera att ufofrågan nu fått en ny legitimitet och i fredags skrev tidningen Smålandsposten en ledare om det som nu händer i USA:

”Observationerna har getts en sådan legitimitet att de i sin tur har fått flera personer att träda fram och vittna om sådant de tidigare hållit tyst om av rädsla för att bli utskrattade. Men nu skrattar ingen längre.”

Den rapport som nu väntas har utarbetats av UAPTF, arbetsgruppen för oidentifierade fenomen i atmosfären, en grupp som sedan den 1 januari letts av den amerikanska flottan och underrättelsetjänsten. Under 180 dagar har gruppen samlat in och analyserat drygt 120 rapporter under 2000-talet från militär personal, främst från US Navy.

De uppgifter som läckt från utredningen säger att drygt hälften av iakttagelserna inte har kunnat identifieras, uppger CBS News. Enligt New York Times har utredarna hittills inte hittat några bevis för att det skulle röra sig om utomjordiska besökare men man väljer heller inte att utesluta den förklaringen. Tidningen, som talat med personer med insyn i arbetet, uppger också att merparten av rapporterna inte har orsakats av egna militära föremål eller farkoster.

Även om datum fortfarande är osäkert tyder det mesta på att rapporten kommer att överlämnas till kongressen den 25 juni.

Den 16 juni informerades medlemmarna i representanthusets underrättelsekommitté om innehållet i rapporten av utredare från flottan och den federala polisen FBI.

– Stigmat är borta och det är den största policyförändringen om oidentifierade flygande föremål som har ägt rum under min livstid, sa kongressledamoten Mike Quigley (D) efteråt.

Mike Quigley. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Trots det varnar Mike Quigley för att ha för stora förväntningar på den kommande rapporten:

– Om jag skulle förutsäga allmänhetens reaktion med ett enda ord så skulle det bli ”besvikelse”, säger han till New York Post.

Även hans partikamrat Peter Welch tonar ned förväntningarna:

– Jag sitter inte på nålar, sa han.

Klart är dock att allmänheten kommer att få ta del av delar av rapporten medan andra hemligstämplas:

– Vi ser fram emot att få till en offentlig utfrågning, säger Andre Carson (D) som pekar på att rapporten har betydelse för den nationella säkerheten.

En annan av de politiker som uttalat sig om den kommande rapporten är senator Martin Heinrich som sitter med i senatens underrättelsekommitté, alltså den kommitté som beställt rapporten om kränkningar gjorda av okända föremål i USA.

I en intervju med amerikanska TMZ säger Heinrich att det han tagit del av är ”ganska spännande” och att myndigheterna måste gå till botten med det. Intervjun publicerades den 20 maj och Heinrich grundade sitt uttalande på det han sett på tv och i andra medier:

– Jag vet inte vad det är men så fort du har riktiga piloter som beskriver något som inte verkar följa de fysikens lagar som styr hur man flyger, och som befinner sig i vårt luftrum, då är det något vi måste gå till botten med.

Heinrich ställer sig tveksam till att det skulle röra sig om något slags avancerat vapen från ett annat land:

– Om ett annat lands regering hade tillgång till något med den här kapaciteten då tycker jag att vi borde se andra indikationer på att de har en sådan teknik. Jag kan inte tänka mig att det som har beskrivits eller visats i några av videofilmerna tillhör en regering som jag känner till. Jag är inte en person som slår vad, men det sätt som dessa saker rör sig, då vet du med säkerhet att du inte vill vara en människa eller någon annan levande varelse som sitter i något som rör sig med den hastigheten och byter riktning så snabbt. Jag har ingen aning om vad detta är, men jag tycker att vi ska ta reda på det.

I en Gallupundersökning 2019 svarade 68 procent av de tillfrågade amerikanerna att de trodde att den amerikanska regeringen visste mer om ufo än vad de berättade för allmänheten. 33 procent ansåg att föremålen var utomjordiska besökare.

