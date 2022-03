Amerikansk vänster luras att sprida rysk propaganda

Inläggen från Redfish är slugt paketerade för att spridas av vänstersympatisörer i väst. Innan vissa av Redfishs konton stängdes av eller reglerades med begränsad tillgång i Europa hade de totalt över en och halv miljon följare på Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Deras mem och videor produceras och finansieras av ryska staten, men de delas ofta av vänsterradikaler i Europa och USA.

I en video som delats tusentals gånger på Twitter i veckan får vi se Nelson Mandela rikta kritik mot USA för kärnvapenbomberna i Japan under andra världskriget.

Mandelas tal är nästan 20 år gammalt och har ingenting att göra med Rysslands krig i Ukraina, men Redfish utgick från att vissa vänsterröster skulle dela inlägget eftersom det var Mandela som sade detta. Det visade sig stämma. Bland annat spreds videon av Chris Williamson, tidigare parlamentariker för brittiska Labour-partiet, som delade den till sina 90 000 följare.

”Nelson Mandela berättar vem som utgör det största hotet mot mänskligheten. Det är inte Ryssland”, skriver Williamson på Twitter.

Det var jackpott för Redfish, som försöker nå ut till just den sortens USA-kritiska vänster, i hopp om att distrahera från de humanitära övergrepp som just nu sker under Rysslands invasion.

Redfish lanserade sig som en gräsrotsorganisation som sprider mem och korta videodokumentärer, om exempelvis rasismen i USA, Gula västarna i Frankrike eller Venezuelas regering. Men 2018 avslöjade nyhetssajten Daily Beast kopplingarna till Kreml. På Twitter flaggas nu alla inlägg från Redfish med en varning att de kommer från statlig rysk media. Själva hävdar de att de arbetar för yttrandefrihet, med välbekanta argument:

”Kom ihåg hur det slutade senast för totalitarismen i Europa”, skriver de i en varning efter att kontot reglerats på Youtube och Instagram.

Journalisten Matthew Kupfer, som bevakar propaganda i Östeuropa, säger att Redfish kan vara mer effektiva än de mer kända kanalerna för rysk propaganda, som RT och Sputnik.

”Redfishs tillvägagångssätt är mycket smartare och farligare”, skriver Kupfer på Twitter.

I USA är det betydligt vanligare att den nationalistiska högern delar pro-ryskt innehåll. Fox News-programledaren Tucker Carlson och den konservativa debattören Candace Owens har under de senaste veckorna spridit rysk propaganda till miljontals tittare. Deras kommentarer har även spridits på ryska statsmedier. Även Donald Trump hyllade initialt Putin i början av kriget.

Men med Redfish har Kreml hittat ett slugt sätt att nå hundratusentals yngre vänstersympatisörer, som inte alltid tycks känna till källan till den information de sprider vidare.

”Redfishs innehåll är överallt och verkar forma ryggraden i många människors bild av Ukraina. Den här taktiken kan vara väldigt effektiv eftersom den döljer vem som ligger bakom innehållet”, säger Ciaran O’Connor, expert på extremism och desinformation på Institute for Strategic Dialogue, till nyhetssajten Vice.