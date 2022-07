Amerikanska anti-abortlobbyister siktar på Europa

Minst 7,2 miljarder kronor. Så mycket pengar spenderade de organisationer som driver opinion mot aborträtten och samkönade äktenskap i Europa mellan åren 2009 och 2018. Siffran är i underkant. Bara offentliga årsredovisningar är medräknade.

Det berättar Neil Datta, som har identifierat 120 anti-abortorganisationer som verkar i Europa.

Han är chef för EPF, ett nätverk som samlar europeiska parlamentariker som kämpar för aborträtten, med säte i Bryssel. Den politiska pro-abortrörelsen, om man så vill.

Neil Dattas studie visar också att anti-abortlobbyn spenderade fyra gånger mer pengar 2018 än 2009. Kampanjerna intensifieras alltså.

De flesta organisationer är europeiska, men många är också amerikanska och några är ryska.

Två organisationer sticker ut: Alliance Defending Freedom och European Centre for Law and Justice. De driver framför allt opinion genom domstolar, inte genom att påverka politiker.

– De här amerikanska organisationerna har nu kontor i Bryssel, Strasbourg, Genève och Wien – städer som är högkvarter till internationella organisationer. De jagar efter fall som de kan ta till Europadomstolen, för att slå fast en juridisk praxis som naggar i kanten på det som vi anser vara mänskliga rättigheter, alltså rätten till abort och hbtq-rättigheter, säger Neil Datta.

När svenska barnmorskan Ellinor Grimmark stämde Sverige i Europadomstolen för att kräva så kallad samvetsfrihet, alltså vägra utföra aborter, fick hon juridiskt och ekonomiskt stöd av just Alliance Defending Freedom, något Sveriges Radio var först att berätta.

– De amerikanska kristna grupperna kom med pengar, men framför allt med expertis. Alla sociala frågor har experimenterats med på delstatsnivå i USA. De vet vad som funkar och inte, säger Neil Datta.

Abort är i dag helt förbjudet i Malta och förbjudet med några undantag i Polen. Övriga EU-länder har fri abort fram till en viss vecka, vanligtvis vecka 12, men upp till vecka 24 om fostret har allvarliga skador.

I vissa länder begränsas aborträtten dock rejält av så kallad samvetsfrihet. I Italien, till exempel, uppger 70 procent av landets gynekologer att de inte utför aborter.

Ett nytt fenomen i Europa, som har amerikansk förlaga, är att anti-abortgrupper driver rådgivningscenter i syfte att övertala kvinnan att inte göra abort – eller förhala hennes beslut tills det är för sent för en laglig abort.

Reklam för ett seminarium om USA:s abortbeslut, i EU-parlamentet i Bryssel. Organisatörerna är den nationalkonservativa ECR-gruppen, där polska Lag och Rättvisa är största parti och där även SD deltar. Bland talarna finns Grégor Puppinck från European Centre for Law and Justice, en av de främsta anti-abortgrupperna. Foto: Sigrid Melchior

Journalistnätverket Open Democracy har avslöjat att amerikanska Heartbeat driver sådana center i Italien, Spanien, Kroatien och Rumänien – bara i Italien finns 400 stycken.

Reportrar som låtsades vara gravida och sökte stöd fick bland annat höra att abort kunde leda till sterilitet eller hjärtattack.

Fenomenet anses såpass allvarligt att EU-parlamentets utskott för utländsk desinformation nyligen hade en hearing om saken.

Före amerikanernas intåg på Europas lobbyscen för omkring tio år sedan bestod det organiserade abortmotståndet framför allt av katolska kyrkan. I Bryssel finns paraplyorganisationen Comece, som spenderar drygt 11 miljoner kronor om året på påverkan och har 8 lobbyister med passerkort till EU-parlamentet.

Totalt finns 52 organisationer som representerar kyrkor och religiösa samfund i EU:s lobbyregister.

De katolska grupperna har traditionellt haft en begränsad lobbykapacitet, säger Datta.

– De ville mest påminna samhället då och då om att faktiskt inte alla är överens om abort.

Största segern firades 2014. Då samlade det katolska nätverket One of Us 1,7 miljoner underskrifter för att kräva att inga pengar ur EU-budgeten skulle gå till forskning som använder så kallade embryonala stamceller.

One of Us–kampanjen fick inte igenom sina krav, men fick stor uppmärksamhet och möjlighet att tala i EU-parlamentet.

Neil Datta, chef för European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF), ett nätverk med svenska riksdagsledamöter och andra europeiska parlamentariker som verkar för aborträtten. Foto: EPF

– Det blev en väckarklocka för Vänstern, de Gröna, Socialdemokraterna och Liberalerna, som skapade informella strukturer för att samarbeta över partigruppslinjerna för att skydda sexuella och reproduktiva rättigheter, säger Neil Datta.

För omkring tio år sedan, ungefär samtidigt som amerikanska organisationer satte upp kontor i Europa, började även europeiska grupper som motsätter sig abort- och hbtq-rättigheter att samarbeta närmare.

Gnistan var att Frankrike och Storbritannien år 2013 och 2014 lagstiftade om samkönade äktenskap.

– Gayäktenskap var inte längre bara en skandinavisk excentricitet utan blev mainstream. De upplevde det som att de förlorade de två pelarna i Västeuropa. Så de började organisera sig, säger pro-abortaktivisten Neil Datta.

Sedan 2013 samlas anti-abortgrupper i årliga möten, under namnet Agenda Europa, där de gemensamt utformar strategier och kampanjer. Där deltar även vissa europeiska konservativa politiker.

I juni hävde USA:s högsta domstol den federala garantin för aborträtten. Som en följd väntas abort förbjudas i ett flertal amerikanska delstater.

Det amerikanska beslutet spelar också roll i Europa, fortsätter Datta.

– Just nu är det en udda åsikt att vara mot abort i Europa, men nu kommer man att känna sig stärkt i sina krav. Man kan peka på USA, ett viktigt land.

Abortlagstiftningen beslutas i EU:s medlemsländer. Ändå pågår mycket opinionsbildning för och emot aborträtten just i Bryssel. Det handlar om att samordna påverkan på den nationella lagstiftningen, inte stifta EU-lagar.

De EU-parlamentariker som arbetar med abortfrågan märker att anti-abortgrupper blivit mer aktiva.

Predrag Matić, kroatisk socialdemokrat, under en debatt i EU-parlamentet om de facto abortförbud i Polen. Foto: Philippe Stirnweiss

Predrag Matić, kroatisk socialdemokratisk EU-parlamentariker, skrev den mest omdebatterade abortresolutionen de senaste åren. Den slog bland annat fast att tillgång till säker och laglig abort är en mänsklig rättighet. Han säger att han varit lobbyisternas måltavla i två-tre år.

”Vid tiden runt resolutionen var det till och med ett globalt upprop mot mig, där de kallade mig Hitler. De skickade hemska dockor till mitt kontor och skrev många elaka saker.” skriver han i ett mejl till DN.

Svenska EU-parlamentarikern Evin Incir (S) kontaktas också inför omröstningar. Bland annat av ultrakonservativa polska Ordo Iuris, som enligt EU:s lobbyregister lägger 19 miljoner kronor om året på påverkan i Bryssel. Och tyska Kaleb, som bifogade en fosterdocka med brevet som uppmanade Incir att rösta nej till Matić resolution.

Under den nuvarande mandatperioden har EU-parlamentet röstat om en handfull resolutioner som på olika sätt uttrycker stöd för aborträtten. De rödgröna och liberala partigrupperna har röstat för, medan den breda högergruppen EPP varit splittrad.

EU-parlamentets talman, den maltesiska kristdemokraten Roberta Metsola, har fått kritik för sin abortkritiska linje. att hon konsekvent röstat emot aborträtten. När hon valdes i januari lovade hon att företräda parlamentets majoritetslinje, alltså främja aborträtten.

Resolutioner i EU-parlamentet om aborträtt under mandatperioden Resolution om globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA, den 9 juni 2022 Fördömer tillbakagången av aborträtten i USA och i EU. De två ledamöterna för Sverigedemokraterna lägger ner sina röster. Övriga svenska EU-parlamentariker röstar för resolutionen, inklusive Peter Lundgren, tidigare SD, nu politisk vilde. Resolution: Abortlagen i delstaten Texas i USA, den 7 oktober 2021 Fördömer att Texas lagstiftande församling antagit ett i praktiken totalförbud mot abort. SD lägger ner sina röster. Övriga svenskar, inklusive Lundgren, röstar för resolutionen. Resolution om situationen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa”, den 24 juni 2021 Slår fast att tillgång till säker och laglig abort är en mänsklig rättighet. SD lägger ner sina röster. Övriga svenskar röstar för. Resolution om det faktiska förbudet mot rätten till abort i Polen, den 26 november 2020 Fördömer polska författningsdomstolens beslut som innebär ett nästintill totalförbud för abort. SD lägger ner sina röster. Övriga svenskar röstar för. Visa mer

