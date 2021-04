Amerikanska kvinnor har tvingats bort från arbetsmarknaden under pandemin

Dramaläraren Meg Brannon, 35, var inte säker på att hon ville bli mamma. Hon hade sett för många exempel på hur kvinnor som försökte kombinera jobb och barn for illa i USA.

Så träffade hon Steve.

– Han var fantastisk och våra föräldrar var underbara, och han ville ha barn, och de ville ha barnbarn. Och han påpekade att vi lever i ett utvecklat land i västvärlden och att vi skulle klara att dela på föräldraskapet jämställt. Okej, vi gör det, sa jag.

”Kvinnorna förväntas alltid släppa allting för att ta hand om familjen”, säger Meg Brannon, som tvingades lämna sitt jobb i pandemin för att ta hand om barnen i hemmet i Arlington. Foto: Pontus Höök

Låt oss slå fast direkt: Det kommer inte att vara cybersäkerhetsexperten Steve Brannon som sviker sin hustru i den här historien. Han hade älskat att vara hemmapappa.

Det är samhället som sviktar och gör Meg Brannon i Arlington i Virginia blir ännu ett fall som bekräftar dråpslaget mot kvinnorna under pandemin i USA.

Under det första året av pandemin lämnade 2,5 miljoner kvinnor i USA arbetsmarknaden, jämfört med 1,8 miljoner män.

Kvinnors andel av arbetskraften är nu nere på samma nivå som 1988.

Den demokratiska vicepresident Kamala Harris har utlyst ett nationellt nödläge.

En småbarnsmamma i Arlington känner att hon har fått ett ärr inombords.

- Nu vet jag att vad som än händer, en pandemi eller hälsoproblem eller en oplanerad graviditet, så kommer det att bli mitt problem, säger Meg Brannon.

Hennes första graviditet var komplicerad och dottern Rory föddes för tidigt. Redan där sprack planen om att dela jämställt på föräldraskapet.

– Jag kunde inte gå tillbaka till jobbet direkt som planerat. Jag hade rätt till obetald föräldraledighet i tre månader. Därefter tog de min sjukförsäkring. Och kostnaderna för barnomsorg var högre än min lön. Så jag halkade efter ett tag, berättar hon.

Två år senare föddes andra dottern Amy, efter ännu en komplicerad graviditet. Hon drabbades av en infektion som bebis och fick en hörselskada. Därmed fick familjen Brannon ett barn med särskilda behov. Det blev Meg som fick anpassa sitt schema efter alla insatser, eftersom Steve hade blivit befordrad, med högre lön och ansvar för 120 personer som chef.

– Det skulle ta mig flera år att komma ikapp, konstaterar hon.

Meg och Steve Brannon i Arlington, Virginia, ville dela jämställt på ansvaret för Rory, 5, och Amy, 3. Ändå blev det hennes karriär som tog skada. Foto: Pontus Höök

Så kom pandemin. Makarna försökte ordna barnomsorg, men misslyckades. Det var brist på barnflickor. Inga au pair beviljades visum. De var rädda för att utsätta barnen för medicinska risker. Och alla barnsomsorgsalternativ kostade mer än vad Meg tjänade.

Därför valde hon att sluta på jobbet som hon älskade.

– Jag önskar att jag kunde säga att det var ett svårt beslut. Sorgen var så överväldigande. Men det var det enklaste beslutet i världen. Jag hade ju redan förlorat, jag hade bara inte förstått det tidigare, säger hon.

Pandemin drabbar män och kvinnor på olika sätt. Han löper större risk för att avlida i covid-19. Hon är mer utsatt på arbetsmarknaden.

– Vi kan se liknande mönster i många länder, säger Yana Rodgers är professor vid avdelningen för arbetsstudier och anställningsförhållanden vid Rutgers University.

I finanskrisen för drygt tio år sedan var det främst män i industrin som blev av med jobben. Pandemin och nedstängningarna har särskilt drabbat servicesektorer med många kvinnliga anställda, som restauranger, hotellbranschen, handeln och barnomsorgen.

Men många kvinnor i USA har också valt att lämna arbetsmarknaden för att de helt enkelt inte får ihop jobb och familj, när barnen inte kan vara på förskolan eller måste sköta skolan på hemmaplan.

Det är 2021. Men gamla normer när det gäller ansvaret för hem och barn är svåra att utmana.

– Jag tror att pandemin har varit ett steg tillbaka, säger Yana Rodgers.

Schemat är väldigt tajt hela tiden

Tidigare forskning visar att det är skadligt för kvinnor att lämna arbetsmarknaden, även om det bara är under några år.

– Risken är stor att de får jobb med lägre status och lägre lön när de kommer tillbaka, säger Yana Rodgers.

Hon konstaterar att det är tufft att kombinera familj och karriär i USA, med alla brister i socialpolitiken.

– Det har varit fruktansvärt. På nationell nivå har vi ingen föräldraledighet och våra barnbidrag är invecklade skatteavdrag, säger hon.

Frisören Susan Fitzpatrick, 36, har en särskild ritual när kunder vill ha en ny nyans i håret. Medan infärgningen verkar på den lilla salongen i Frederick, Maryland, plockar hon fram bröstpumpen och fixar ännu en leverans till bebisen därhemma.

– Schemat är väldigt tajt hela tiden. Jag kan inte komma tidigt till jobbet och jag kan inte åka sent heller, berättar hon.

”Vi kvinnor har blivit tvungna att ta ett steg tillbaka”, säger Susan Fitzpatrick, småbarnsmamma och frisör på ett köpcentrum i Frederick, Maryland. Foto: Pontus Höök

Det var nära att pandemin blev slutet på hennes karriär som frisör, efter tolv års hårt arbete på en större salong. I mitten av mars förra året stängdes verksamheten med kort varsel. Tanken var att salongen skulle öppna på nytt i slutet av maj. Men då kom beskedet att det bara fanns plats för några få frisörer.

Återigen stod Susan Fitzpatrick utan jobb. Hon var gravid med sitt andra barn i vecka 25.

– Jag hade arbetat i många år för att bygga upp mitt kundregister. Jag riskerade att förlora dem alla, berättar hon.

Den här pandemin har knuffat oss tillbaka

Redan samma kväll kom hon i kontakt med en hyresvärd i ett köpcentrum som erbjöd små arbetsrum för enskilda frisörer. Hon rådgjorde snabbt med sin man, som tyckte att hon skulle försöka, om hon bara kunde tjäna nog med pengar för att täcka hyran. Hon berättade för sin tidigare arbetsgivare att hon skulle starta eget.

– Då sa de åt mig att skicka en lista på vad jag behövde, och sedan fick jag en leverans med produkter och färg och en förteckning över de kunder som jag hade haft under det senaste halvåret, säger Susan Fitzpatrick, och blir blank i ögonen av tacksamhet.

Susan Fitzpatricks dagar är en kamp mot klockan för att hon ska ha möjlighet att arbeta som frisör, trots att hon har små barn. Foto: Pontus Höök

Tankarna på fjolåret väcker många känslor. Hon hann knappt ta in att hon var gravid.

– Vi kvinnor har jobbat så hårt för att bli jämställda med männen. Men den här pandemin har knuffat oss tillbaka.

I mitten av september fick familjen sitt andra barn. Susan Fitzpatrick tog tio och en halv veckas föräldraledigt. Nu jobbar hon 30 timmar i veckan, med barnflicka två dagar i veckan.

Hon hade onekligen haft en enklare tillvaro som hemmafru.

– Men jag hör ju hemma här på salongen, säger hon.

Många kvinnor kan vittna om hur de fått kämpa i pandemin. Men bördorna är inte jämnt fördelade. Det är särskilt svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är högre bland minoriteterna - kvinnor med afroamerikanskt, latinskt eller asiatiskt påbrå.

- Pandemin har blottat misslyckanden, sprickor och klyftor som funnits länge i vårt samhälle. Och den har gjort dem större och mer uppenbara, sa Kamala Harris nyligen i en intervju med USA Today.

Farida Mercedes, 44, inleder samtalet i den ljusa villan i New Jersey med att be om ursäkt om vi måste repetera någon fråga. Hon lider av en hörselskada från den 11 september 2001.

Hon flydde från kontoret på World Trade Center innan tvillingtornen i New York rasade samman.

– Den dagen såg jag saker som ingen människa borde se, konstaterar hon.

”Det har tagit så många år för kvinnorna att erövra arbetsmarknaden”. Nu blir det viktigt med insatser för att de ska kunna komma tillbaka, säger Farida Mercedes, expert på personalfrågor och tillfällig hemmafru i New Jersey. Foto: Pontus Höök

I mars 2020 slog katastrofen till mot hennes barndomsstad igen. När pandemin svepte in i New York arbetade Farida Mercedes som HR-ansvarig med personalfrågor på kosmetikaföretaget L’Oreal. Hon hade också två små söner i förskoleklass och skola som plötsligt behövde distansundervisning i hemmet i New Jersey. Hennes man arbetar på ett fängelse med stor smittspridning. Under en månad försökte han skydda familjen genom att bo på annan ort.

– Som HR-ansvarig fick jag massor att göra, med svåra samtal med anställda och diskussioner med ledningen om vad vi skulle göra om vi behövde säga upp folk. Jag jobbade till åtta-nio på kvällarna. Jag var ensam hemma. Jag hade två små barn som skulle ha skola i hemmet och behövde massor av stöd. Framemot juni-juli grät jag varje dag.

I augusti stod det klart att sönerna inte skulle kunna återvända till klassrummet. Då beslöt Farida Mercedes under stor vånda att ta en paus från sin karriär.

Hon tror inte att det är en slump att många kvinnor med latinskt påbrå har tagit liknande beslut.

Foto: Pontus Höök

– Vi är uppfostrade att vara matriarkerna. Vi ska hålla ihop familjen, säger hon.

Det tog tid att vänja sig av med bekräftelsen från jobbet. Men i dag känner hon på djupet att hon fattade rätt beslut. Hon har till och med tackat nej till ett jobberbjudande från Google.

– Jag trodde alltid att jag skulle satsa på en karriär som chef, men det känns inte attraktivt längre. Jag vill ha ett jobb där jag har tid för mina barn, säger hon.

Samtidigt är hon smärtsamt medveten om att många kvinnor i USA inte kan välja och att många familjer kämpar för att överleva på en lön just nu.

– Det är ofattbart att det här landet inte har skapat en barnsomsorg som fungerar, säger hon.

Nyss var hon framgångsrik karriärkvinna. Nu ägnar hon förmiddagen åt att plocka prylar i hemmet. Farida Mercedes tackade nej till drömjobbet på Google för att hjälpa sina små pojkar med skolan under pandemin. Foto: Pontus Höök

Precis som för 20 år sedan känner hon både skuld och tacksamhet.

– Jag är tacksam över att jag kunde ta mig ut vid 11 september. Jag är tacksam i dag över att jag har min hälsa och min familj och vi har tak över huvudet och mat på bordet.

Det stod tidigt klart att svarta medborgare i USA skulle få betala ett oproportionerligt pris i pandemin. Hortensia Gooding, 49, i Harlem, New York, tänker på sina grannar: Sjuksköterskorna, vårdbiträdena, kassörskorna, städerskorna, bussförarna... De som ofta får ta ansvar för både föräldrar och barn.

– Svarta kvinnor har varit en oundgänglig del av USA så länge som USA har funnits. Vi har alltid stått i främsta ledet, oavsett om vi har plockat bomull eller skött hemmen och tagit hand om barnen eller arbetat i vården eller handeln. Och det främsta ledet drabbas alltid först och alltid hårdast, säger hon.

”Svarta kvinnor har alltid stått i främsta ledet och det främsta ledet drabbas alltid först och hårdast”, säger författaren och sångaren Hortensia Gooding. Foto: Pontus Höök

Den 18 mars förra året fick hon och hennes arbetskamrater på den stora datafirman i New York beskedet att de skulle börja jobba hemifrån. Hon kramade sina kollegor och åkte hem till lägenheten. Då kunde hon inte ana att hon skulle få leva i isolering i många månader, med det ständiga tjutet av ambulansernas sirener på gatan utanför.

– Det var en kamp varje dag för att inte dö, säger hon.

– Jag gick inte någonstans. Om jag behövde besöka butiken var jag där klockan 06.30 och köpte mat för sex veckor. Jag följde presskonferenserna där dödssiffrorna steg för varje dag.

När pandemin slog till fick sångaren och författaren Hortensia Gooding i Harlem, New York, vänta ytterligare ett år på att förverkliga alla sina drömmar. Foto: Pontus Höök

Man kan säga att Hortensia Gooding hade tur. Hon hade fått ett fast jobb på firman bara något halvår tidigare. Hon kunde försörja sig under pandemin. Men 2020 var året när hon skulle förverkliga sina drömmar som sångerska och författare, med framträdanden och pjäser. Hon fick ta paus, som så många gånger tidigare i livet.

– För den som växer upp som fattig tar allting så mycket längre tid. Om du har föräldrar och andra släktingar som kan stötta dig behöver du inte oroa dig för allting annat. Någon kan hjälpa dig med din första lägenhet. Jag var fosterbarn, jag var tvungen att försörja mig när jag gick ut college. Jag var glad bara för att jag kunde flytta till New York, säger hon.

Hon är fortfarande övertygad om att hon kan förverkliga drömmarna. Däremot tvivlar hon på att kvinnor eller svarta kommer att få det bättre efter pandemin.

– Ingenting i USA förändras om ingen kan tjäna pengar på det, säger hon.

Coronaviruset skakade USA inför presidentvalet. I Vita huset fanns en man som letade efter syndabockar när allt gick snett.

Donald Trump använde uttryck som ”det kinesiska viruset” och ”Kung Flu”.

Det där är inte bra, insåg tvåbarnsmamman Janie Chen, 50.

– Jag förstod att det skulle få folk att felaktigt lägga skulden för viruset på alla kineser och alla asiater, säger hon.

- Jag insåg direkt att Trumps retorik om det kinesiska viruset skulle få folk att felaktigt lägga skulden för pandemin på kineser och asiater. Vi blev syndabockar när han inte ville ta ansvar för att han misslyckats hantera covid-19, säger Janie Chen. Foto: Pontus Höök

Hon är dotter till två migranter från Taiwan och har upplevt tillräckligt mycket av fördomar mot asiatiska amerikaner för att förstå att presidentens retorik skulle förstärka rasismen och stereotyperna - inte minst mot asiatiska kvinnor, som ofta utmålas som underdåniga och fogliga.

– Jag har en japanskamerikansk väninna som är framgångsrik företagare. Ändå tror folk ofta att hon är barnflickan när hon ute med sina barn, som har blandad etnicitet. En annan kinesiskamerikansk väninna som arbetar på ett stort finansbolag misstas ofta för städerskan.

Janie Chen lämnade jobbet som åklagare när hon fick sitt första barn för 14 år sedan. Hon hade egentligen planerat att fortsätta arbeta.

– När jag satt i intervjuer med olika barnflickor kände jag att det inte gick, säger hon.

Det här är en annan sorts berättelse om kvinnorna i pandemin i USA. Den handlar om en mamma som försöker skydda sina barn mot både virus och fördomar. Under nedstängningen av New York rubbades familjens rutiner. Båda sönerna fick sköta skolarbetet i hemmet. Deras självständighet inskränktes.

– Jag oroar mig för barnen, säger hon.

Jag och min yngste son råkade ut för en rasande man som skrek och kom med rasistiska påhopp

Tidigare kämpade hon för att få äldste sonen att lägga undan datorn och gå ut och träffa en kompis. Nu kan hon tycka att det är skönt att han är hemma.

Då kan ingen hota eller hoppa på honom för att han har ett asiatiskt utseende.

– Jag och min yngste son råkade ut för en rasande man som skrek och kom med rasistiska påhopp när vi var i parken. Min äldste son råkade hosta när han satt på tunnelbanan ganska tidigt under pandemin och märkte hur alla i vagnen bara ryggade tillbaka eftersom han är asiat. Dessbättre urartade inget av detta i våld. Men vi oroar oss för att det kommer en dag när vi inte har lika stor tur berättar hon.

- Det har varit ett tufft år för kvinnorna i USA, säger tvåbarnsmamman Janie Chen, här på den lokala delin i New York. Foto: Pontus Höök

Angreppen mot asiatiska amerikaner ökade dramatiskt under förra året, enligt Stop AAPI Hate.

I mitten av mars gick en man till attack mot tre massagesalonger i Atlanta. Sju av offren var kvinnor, sex hade asiatiskt påbrå.

– Jag förstår inte hur man kan kalla det för något annat än hatbrott, säger Janie Chen.

Men det finns möjligheter i krisen. Forskaren Yana Rodgers lyfter gärna fram dem.

- En positiv nyhet för kvinnor är att distansarbete är här för att stanna. Det kommer att ge oss större flexibilitet för arbetsmarknaden, säger hon.

En annan ljuspunkt, enligt forskaren, är det frikostiga barnbidraget i Bidens stora stödpaket mot pandemin. Hon tycker också att hon ser en del spännande initiativ för återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Bland annat har delstaten Hawaii antagit en feministisk färdplan.

- Jag skulle vilja se en återhämtning som tar avstamp i vården och omsorgen av våra barn och äldre. De som är anställda i omsorgen måste värderas högre och de som sköter omsorgen i hemmet behöver mer stöd, säger hon.

Meg Brannon har stoppat ett bråk mellan döttrarna, tröstat en trött storasyster, hindrat en pigg lillasyster från trilla ned från altanen, tittat till dockhuset, utlovat fredagspopcorn, mutat med skärmtid och bett maken ta en paus från datorn och titta till flickorna.

Nu kan hon luta sig tillbaka och fundera över konsekvenserna av pandemin.

– Förr brukade vi aldrig prata om hur svårt det var att vara mamma och kvinna i det här landet. När jag försökte ta upp alla problem möttes jag som av kommentarer som att ”du fixar det” och ”visst är barnen söta?”. Det var som att alla ville att jag skulle hålla mig lugn.

– Nu är det för första gången accepterat att säga att jag sörjer min karriär. Det har uppstått ett bisarrt systerskap av kvinnor som aldrig ville hamna i den här situationen, säger hon.

Hon låter det vara osagt om debatten kommer att leda till några förändringar för kvinnorna i USA. Hon är inte ensam om att vara på en gång lite förhoppningsfull och ganska skeptisk.

– Jag tror att vi som kvinnor har påverkats av det senaste året, säger Susan Fitzpatrick.

– Men jag tror inte ens att min man har sett vad jag har sett.