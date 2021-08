Amerikanska myndigheter varnar för påstått covidläkemedel

Uppemot 90 000 ivermectin-recept utfärdades per vecka under mitten av augusti jämfört med 3 600 i veckan innan pandemin, enligt USA:s folkhälsomyndighet CDC. Även samtal till giftinformationscentraler angående ivermectin i landet har ökat femfaldigt. Intresset för det påstådda covid-19-profylaxen fick bland annat det amerikanska livs- och läkemedelsverket, FDA, att under förra veckan gå ut med en varning om att ivermectin inte är godkänt för användning mot covid-19 och att stora doser av läkemedlet kan leda till allvarliga bieffekter, bland annat illamående, diarré och hallucinationer. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA avrådde redan i mars från användning av ivermectin för att förebygga och behandla covid‍-‍19.

https://twitter.com/us_fda/status/1429050070243192839

Ivermectin är ett läkemedel som används mot bland annat huvudlöss, men vars användning är vanligast inom veterinärmedicin vid behandling mot parasiter. Men under 2021 har läkemedlet på sociala medier lyfts fram som en mirakelkur mot covid-19, inte minst inom antivaccinationsgrupper. Det finns dock inga bevis för att ivermectin skulle ha en sådan effekt, enligt New York Times, även om flera studier fortfarande pågår.

”Alla vill ha ett läkemedel mot covid-19 eftersom det är en sådan hemsk sjukdom. Men jag vädjar till människor att inte använda ivermectin utan i stället vaccinera sig eftersom det är det bästa skyddet vi har för tillfället.”, säger toxikologen Shawn Varney, medicinsk chef vid South Texas Poison Center, till New York Times.

Tips om hur man enklast får tag på ivermectin och hur det kan intas sprids bland annat i en rad olika Facebookgrupper tillägnade ämnet. Detta har vid vissa fall lett till att personer i stället för att få läkemedlet utskrivet köpt ivermectin som tillverkats för att användas på stora djur som får, hästar och nötkreatur. Enligt myndigheten har användningen av denna form av ivermectin lett till en rad överdoser.

På flera sätt påminner intresset för ivermectin om 2020 års trend om att lyfta fram malariamedicinen hydroxiklorokin som potentiellt botemedel eller profylax mot covid-19, och flera organisationer och politiska influerare som tidigare lyfte fram hydroxiklorokin lyfter nu fram ivermectin.

Användningen av ivermectin har sedan tidigare varit utbredd i Sydamerika. Detta då regeringar i länder som Peru och Bolivia tidigare påstått att medicinen kan vara effektiv mot covid-19.

