Amerikanskt institut: Ryssland har kontroll över Mariupol

Den ryska armén har kontroll över hamnstaden Mariupol, som i praktiken föll den 16 april. Det skriver amerikanska Institute for the Study of War i sin senaste analys av krigsutvecklingen.

Inför offensiven i Donbass tar ryssarna in värnpliktiga i allt större antal, och officerare som skylls för det misslyckade kriget ska ha arresterats. En av dem är den lokale ledaren Eduard Basurin, som anklagas för att ha röjt uppgifter som tydde på en planerad kemvapenattack.