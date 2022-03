Amerikanskt institut: Troligt att Ryssland tar kontroll över Mariupol ”inom en snar framtid”

Ryska styrkor kommer troligtvis att göra stora framsteg i att erövra Mariupol under de kommande dagarna och hävda kontroll över den ukrainska hamnstaden inom ”en snar framtid”.

Det förutspår det amerikanska Institute for the Study of War, ISW.

Inifrån staden kommer vittnesmål om outhärdliga förhållanden, och om att människor dör varje dag på grund av svält och uttorkning.