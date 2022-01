Amerikanskt instrument ska ge svar på gåtan utanför Svalbard

Det var den 7 januari i år som en lång del av en 1 300 kilometer lång fiberoptisk kabel mellan Longyearbyen på Svalbard och Andøya i Nordnorge plötsligt slutade skicka sina signaler.

Den fiberoptiska kabeln skickar bilder och data från ett antal satelliter när de passerar över satellitstationen på Svalbard. Stationen kan tillsammans med svenska Esrange ta emot signaler från satelliter som rör sig i banor över polerna. De är de enda stationerna i världen som gör detta.

Sedan en vecka har det blivit ett brott i det strömmatningssystem som förstärker de optiska signalerna i kabeln, något som gör att de inte når fram till Andøya på det norska fastlandet.

Ännu så länge är det oklart om det har blivit ett fysiskt avbrott på kabeln eller om det rör sig om ett fel i själva strömmatningen, säger Dag H Stølan som är chef för infrastruktur vid Space Norway.

– Vi har beställt utrustning från USA som kommer till Svalbard i mitten av nästa vecka och den kommer förhoppningsvis att ringa in felet till någon kilometer. I dag kan vi bara säga att felet har uppstått någonstans mellan 130 och 230 kilometer in på kabeln.

När felet har lokaliserats är planen att skicka ned en fjärrstyrd undervattensfarkost för att se vad som egentligen har inträffat.

– Har vi tur har kabeln inte gått av. Det skulle kunna vara ett fel på strömmatningssystemet. Då skulle vi kunna återupprätta trafiken i kabeln genom att sätta in strömmatning från Longyearbyen.

En stor del av kabeln ligger öppet på havsbotten och det är bara nära land, till ett djup av 1 600 meters djup, som kabeln är nedgrävd.

Hur pass känsligt är ett sådant här avbrott. Det har ju spekulerats om såväl olyckor som sabotage?

– Vi spekulerar inte i det utan vårt fokus ligger på att hitta felet, säger Dag H Stølan.

Vad händer om er reservkabel skulle drabbas av problem?

– Just nu fungerar den och all trafik går som vanligt. Men om den skulle sluta fungera får kommunikationen gå via satellit och då blir kapaciteten betydligt mindre.