Amerikanskt nätverk köpte och sålde likdelar

Bland de åtalade finns en före detta anställd tillika chef vid bårhuset och hans fru, herr och fru Lodge, skriver New York Times. Enligt åtalet ska de ha låtit personer besöka bårhuset och välja vilka kroppsdelar de ville ha, däribland huvuden, hjärnor, hud och skelettdelar, innan kropparna kremerades.

Herr och fru Lodge skickade sedan kroppsdelarna vidare. Bland annat till en J. Taylor som mellan september 2018 och juli 2021 överförde mer än 37 000 dollar, nästan 400 000 kronor, till herr Lodge som betalning för diverse mänskliga kvarlevor. Vid ett sådant tillfälle överförde han 1 000 dollar tillsammans med meddelandet ”huvud nummer 7”. En annan gång stod det ”braiiiiins” (hjärnor).

På parets kundlista fanns också en K. Maclean i Salem, Massachusetts, ägare till affären ”Kat´s Creepy Creations”. Enligt åtalet har Maclean bland annat köpt två dissekerade ansikten av herr Lodge för 600 dollar. Maclean misstänks också för att ha sålt mänsklig hud vidare till en J. Pauley som, med hjälp av Maclean, sedan tillverkade läder av hudbitarna.

Enligt åtalet har samme Pauley även köpt kroppsdelar från en viss C. C. Scott i Little Rock, Arkansas. Scott misstänks i sin tur ha stulit dessa kvarlevor från det begravningskapell med tillhörande krematorium där hon arbetade. Scott anklagas också för att ha stulit två dödfödda barn, innan de skulle kremeras och lämnas tillbaka till de anhöriga.

– Vissa brott går inte att förstå. Stöld och handel med mänskliga kvarlevor slår mot själva kärnan i det som gör oss till människor, säger en av åklagarna, Gerard M. Karam, i en kommentar till tidningen.

George Q Daley, dekan för den medicinska fakulteten vid Harvard Medical School, har också uttryckt sin vämjelse över de misstänkta brotten, som han i ett uttalande kallar för ett ”motbjudande förräderi”.