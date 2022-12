ANC:s högsta ledning dröjer med beslut om presidentens öde

Bara veckor återstår till den stora partikonferensen som Sydafrikas regeringsparti ANC håller med fem års mellanrum. President Cyril Ramaphosa såg ut att gå mot ett lätt omval för en andra femårsperiod – men i stället kämpar han nu för sin politiska överlevnad, efter att en oberoende panel väckt frågor om han gjort sig skyldig till författningsbrott när ett inbrott på hans privata boskapsfarm tystades ned.

Rapporten från panelen överlämnades till parlamentet i Kapstaden i onsdagskväll och under hela torsdagen spekulerades i när, inte om, presidenten skulle avgå. Detta efter att en minister sagt att Ramaphosa skulle tala till nationen i ett direktsänt tal på torsdagskvällen.

Talet har skjutits upp.

– Presidenten förstår brådskan i detta, presidenten förstår vidden av detta, han går fortfarande igenom rapporten och samtalar med en rad inblandade personer, sade Ramaphosas talesperson Vincent Magwenya .

På fredagsförmiddagen samlades de 86 ledamöterna i ANC:s partistyrelse NEC för att diskutera läget i partiet - dock utan att fatta något beslut om presidentens framtid.

– Vi ska ta itu med det här ordentligt, vi vill inte missa något steg, sa ANC:s generalsekreterare Paul Mashatile till reportrar efter fredagens möte enligt Reuters. Han tillade att partitjänstemän behövde granska rapporten ytterligare.

– Stämningen är att det är bråttom, att vi måste lösa den här frågan så att vi kan fortsätta att styra landet.

Efter mötet uttalade sig flera ministrar till medier - både för och emot Cyril Ramaphosa.

På tisdag ska parlamentet diskutera rapporten om eventuella författningsbrott diskuteras i parlamentet. Innan dess ska ANC fatta sitt beslut.

Det är en minst sagt prekär situation som ANC och Ramaphosa befinner sig i. Partiet är djupt delat i två läger – en vänsterpopulistisk falang som vann inflytande under den förre presidenten Jacob Zumas år vid makten, samt en mittenfalang som leds av Ramaphosa. Den senare har vunnit mark under de senaste fem årens kampanj för att ta itu med korruptionen.

En lång rad politiker från Zuma-lägret (inklusive Zuma själv) har kämpat med näbbar och klor för att undvika rättvisan och då denna falang är mindre organiserad ser Ramaphosa ut att kunna vinna mer inflytande vid konferensen i mitten av december. Då ska politiker väljas för de 86 stolarna i partistyrelsen samt för de sex högsta positionerna som kallas för ”Top Six” – den exekutiva delen av partistyrelsen.

Ramaphosas fiender i partiet ser alltså sin sista chans att avväpna honom. Skulle Ramaphosa tvingas avgå, är det sannolikt att partiet imploderar vid nästa val och det politiska landskapet i Sydafrika kommer aldrig att bli sig likt. Även med Ramaphosa vid makten lär ANC tvingas in i uppslitande koalitionspolitik, men under mer ordnade former.

Den sydafrikanska randen tappade under torsdagen stort mot dollarn, på ryktena om Ramaphosas snara avgång, men har återhämtat sig något under fredagen.

Bakgrunden till den politiska stormen är ett spektakulärt inbrott på Ramaphosas boskapsfarm Phala Phala i februari 2020, då motsvarande 40 miljoner kronor i kontanter stals från ett gömställe i en soffa. Inbrottet tystades ned. Frågan är om Ramaphosa använt statliga resurser för att tysta ned händelsen. Det finns även frågor om pengarna tillhörde Ramaphosa eller hans bolag som driver boskapsverksamheten.

Oegentligheterna framstår som obetydliga jämte Zumas synder – korruptionen under Zumas år har kostat mångmiljardbelopp och har påverkat i princip hela den offentliga sektorn. Men Ramaphosa har haft en så strikt linje gentemot egna medarbetare som misstänks för korruption att det skulle framstå som hyckleri om han själv inte respekterar sina regler.

