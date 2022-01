Anhöriga till torterade fångar nöjda med livstidsdomen: ”Ryser av glädje”

Fakta. Historisk dom

Syrian Center for Legal Studies and Research och dess ordförande, advokaten Anwar al-Bunni, ser domen som historisk för att:

*En högt uppsatt tjänsteman döms för brott mot mänskligheten, som begås av en regim som systematiskt fortsätter att begå samma brott. Därmed är domen ett fördömande av hela regimen.

*Domen är den första i sitt slag som dömer en person som tillhör en regim som fortfarande existerar och är stark.

*Det är första gången som rättsliga åtgärder kommit om ett land där inbördeskrig fortfarande pågår, alltså innan krisen är slut och innan brotten upphör.

Källa: The Syrian Center for Legal Studies and Research