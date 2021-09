Anhörigas berättelser i fokus vid minnesceremonierna

De tysta minuterarna hölls vid klockslagen för sex avgörande händelser under terrorattackerna för 20 år sedan.

Vid Ground Zero, den plats där tvillingtornen tidigare stod, ringde en klockan in till ritualen, först klockan 14.46 (8.46 lokal tid) samma tid som det första planet kraschade in i det norra tornet.

Klockan ringde sedan återigen vid tiden för när det andra planet flög in i det södra tornet och en gång till då ett tredje plan kraschade i försvarshögkvarteret Pentagon. Tysta minuter hölls också för att hedra tiden för när södra tornet rasade samman, när ett fjärde plan kraschade på ett fält i nära Shanksville, Pennsylvania istället för i den tilltänkta, fortfarande okända, måltavlan och när slutligen även det norra tornet kollapsade.

Vid minnesceremonierna stod även de anhörigas berättelser i fokus. Likt talet som hölls av Mike Low, vars dotter Sara Low arbetade och dog på det plan som kraschade in i det norra tornet.

– Dessa 20 åren känns både som en lång tid och en kort tid, sade Mike Low och fortsatte:

– Under de senaste åren har jag och min familj tidvis upplevt outhärdlig sorg och misstro inför de liv som aldrig blev. Vi har spenderat dessa år med att tala ut å vår dotters vägnar och kämpat för att offren ska bli ihågkomna som mer än bara siffror.

Anhöriga på plats för att hedra sina nära och kära som dog i attackerna. Foto: Chip Somodevilla/Shutterstock

Namnen på alla de 2 977 personer som dödades i attackerna för 20 år sedan läses upp vid Gound Zero av anhöriga till offren. Läsningen inleddes runt 14.50, svensk tid och tog över tre timmar.

President Joe Biden och vicepresident Kamala Harris reser på lördagen till alla platsen där människor dödades i attackerna. Joe Biden höll inget tal på 20-årsdagen, men Kamala Harris talade vid fältet i Shanksville.

Hon sade bland annat att det amerikanska folket ska lära av de som dödades i planet, efter att själva ha försökt återta kontrollen från kaparna.

– Inom loppet av några minuter, i den svåraste av situationer, gick de 40 som var på planet samman i enighet. De kämpade för vad de trodde var rätt, de kämpade för att rädda andra människors liv, säger hon.

Utöver skräcken och sorgen som spred sig över USA för 20 år sedan, så var det just den nationella enigheten efter attackerna i fokus under minnesceremonierna.

Amerikanska flaggor placeras vid offrens namn, som stor inristade i det stora minnesmonumentet där tornen tidigare stod. Foto: Shahar Azran/Shutterstock

George W. Bush var USA:s president under attackerna och reste även han till både Ground Zero och Shanksville, tillsammans med den tidigare förstadamen Laura Bush. Dagarna efter attacken var Bush stolt över motståndskraften och gemenskapen som visades i USA, sade han i ett tal.

– Sett till USA:s enighet så verkar dessa dagar avlägsna, sade expresidenten och fortsatte:

– Så mycket av vår politik har blivit en öppen vädjan till ilska, rädsla och förbittring. Det gör oss oroliga för vår nation och vår framtid. Jag kommer utan förklaringar eller lösningar. Jag kan bara berätta vad jag har sett. På denna dag av prövning och sorg såg jag miljontals människor instinktivt ta tag i en grannes hand och samlas. Det är det USA jag känner igen.

Tidigare president Bill Clinton och den tidigare förstadamen tillika senatorn för New York, Hillary Clinton, deltog också vid ceremonin i New York city. Det gjorde även Barrack och Michelle Obama.

Läs mer om 11 september-attackerna här