Anna-Lena Laurén: Den ryska säkerhetstjänsten är nu totalt avslöjad

Det är en surrealistisk upplevelse att lyssna på det inspelade samtalet mellan Aleksej Navalnyj och den intet ont anande FSB-agenten Konstantin Kudrjavtsev

Kudrjavtsev talar som en typisk lägre tjänsteman. Den som inte har några fullmakter, inte vill försäga sig, men samtidigt instinktiv lyder reflexen att böja sig inför överheten. När Navalnyj ställer frågor låtsas Kudrjavtsev först att han inte vet något. Men Navalnyj vet vilka knappar han ska trycka på. Han låtsas vara assistent till Nikolaj Patrusejv, generalsekreterare för det ryska säkerhetsrådet, och får genom sitt myndiga uppträdande snabbt Kudrjavtsev att rätta sig efter honom.

Kudrjavtsev är kemist, specialutbildad av FSB. Han ingick i teamet som reste till Tomsk den 25 augusti för att förgifta Navalnyj. Dessförinnan hade han i flera år skuggat oppositionsledaren på dennes resor i Ryssland. Journalistorganisationen Bellingcat och den ryska nyhetssajten The Insider avslöjade FSB:s så kallade dödspatrull förra veckan. Det är samma duo som nu har fått FSB att avslöja sig själv.

Det är märkligt att agenten inte känner igen Navalnyjs röst, som är karaktäristisk och lätt att lägga på minnet för vem som helst som har lyssnat på hans Youtube-kanal. Att Kudrjavtsev går på Navalnyjs bluff beror främst på att Navalnyj ringer honom via FSB:s eget nummer. Genom en app på sin telefon har Navalnyj programmerat in det nummer som Kudrjavtsev själv ofta brukar använda, och som Bellingcat och The Insider lyckades gräva fram i arbetet med förra veckans avslöjande.

För Navalnyj bekräftade alltså den inte ont anande Kudrjavtsev för det första:

Förgiftningen av Navalnyj var inget försök att skrämma eller bara skada honom. Målet var att Navalnyj skulle dö.

– Om flygplanet inte hade nödlandat så snabbt hade kanske operationen lyckats. Men nu spelade en massa oförutsedda faktorer in. Det är alltid det värsta som kan hända i vårt arbete, säger Kudrjavtsev till Navalnyj.

Han konstaterar bland annat:

– Ambulansen kom snabbt och Navalnyj fick ett motgift. Sjukvårdspersonalen arbetade enligt sina instruktioner.

För det andra: Kudrjavtsev bekräftar till Navalnyj att agenterna försökte förgifta honom genom hans kläder. Det mest kontaminerade plagget är kalsongerna, närmare bestämt gylfen.

– Där finns sömmar som måste rengöras extra noga, säger Kudrjavtsev.

– Hur lyckades tyskarna hitta spår av giftet? undrar Navalnyj.

– De kallade ju in Bundeswehr. De har militära kemister. Kanske har de ännu fler metoder, säger Kudrjavtsev, och bekräftar därmed att ryska myndigheter mycket väl vet att de tyska analyserna stämmer.

För det tredje: Piloten som fattade beslutet att nödlanda och sjukvårdspersonalen som mötte Navalnyj på flygplatsen räddade hans liv. Deras insats står i bjärt kontrast till den ljugande chefsläkaren på sjukhuset i Omsk, som påstod att Navalnyj hade problem med ämnesomsättningen.

För det fjärde: FSB, vars huvudsakliga uppgift är att trygga landets säkerhet, har under Putins ledning utvecklats till en myndighet som mördar sina egna medborgare. Det är en viktig faktor att hålla i minnet när man försöker förstå hur FSB kunde vara så klantiga att de avslöjade sig själva. Enligt Gennadij Gudkov, oppositionspolitiker och före detta anställd vid sovjetiska KGB, har FSB helt enkelt förfallit både professionellt och moraliskt under Putinregimen.

– Vår säkerhetstjänst tjänar en regim av korrupta, tjuvaktiga miljardärer. Inom säkerhetstjänsten finns anställda som förstår detta, och som är illa berörda, säger Gennadij Gudkov till Dozjd från sin exil i Bulgarien.

Bevisen för att ryska staten, och därmed Putin, försökte förgifta Navalnyj är nu överväldigande.

Men nu vet vi också något annat: Det är inte bara Navalnyj som har bevisat att människan kan besegra systemet. Det bevisade även piloten som nödlandade planet och sjukvårdspersonalen som satte in ett motgift. De räddade inte Navalnyj för att han är Navalnyj. De agerade helt enkelt enligt sin yrkesetik.

