Anna-Lena Laurén: Fusket i de ryska så kallade valen gör hela proceduren till en fars

Ifjol röstade Ryssland om ändringarna i grundlagen. Då tog det en timme att sammanställda resultatet från den elektroniska omröstningen.

I årets val – som varit omgivet av fusk och manipulering – har siffrorna från den elektroniska omröstningen inte avslöjats på över ett halvt dygn. Allt tyder på att resultatet inte är det önskade ur Kremls synvinkel och att det måste justeras.

”Intressant att det tycks gå snabbare att räkna pappersröstsedlar än elektroniska röster”, skriver oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs pressekreterare Kira Jarmysj på Twitter.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1439700368972210177

Enligt siffrorna som Centralvalnämnden ger ut efter att 90 procent av rösterna är räknade leder Putinpartiet Enade Ryssland med 49,66 procent. Kommunisterna är tvåa med 19,56 procent, LDPR och Rättvist Ryssland ligger båda på ca 7,5 procent. Alla dessa partier är allierade med Kreml. Det gäller även nykomlingen ”Nytt folk”, som ser ut att ligga ovanför femprocentsgränsen för att bli invald till duman. ”Nytt folk” är inget parti i egentlig mening. Det är Kremls försök att ge väljare som är trötta på de sittande makthavarna ett ofarligt alternativ.

Att Enade Ryssland klättrar från under 40 procent i början av valkvällen till nästan 50 procent under natten är ett resultat av valfunktionärernas justering av valprotokollen. De ryska valmyndigheterna har under hela valet gjort sitt bästa inte bara för att manipulera resultatet, utan också för att maximalt försvåra möjligheterna att tolka det. Matematikern Sergej Sjpilkin, som under flera val i följd har kunnat påvisa fusket med hjälp av matematiska metoder, skriver på Facebook att valmyndigheterna lägger ut resultaten på ett sätt som gör det omöjligt att använda materialet. Alla siffror är kodade till bokstäver och går alltså inte att kopiera.

– Hur rädd måste man vara för sina egna medborgare för att göra något sådant? undrar Sjpilkin på Facebook.

Enade Ryssland har redan meddelat att de kommer att få majoritet i duman. Ingen behöver tvivla på att Putinpartiet vet vad det talar om. Hela valsystemet är riggat för att de ska vinna, vilket samtidigt ger upphov till komiska situationer då oklara besked leder till att olika myndigheter agerar i strid med varandra. Till exempel i Sankt Petersburg greps ett tiotal valfunktionärer av polisen. En av dem, Julia Tjebareva på vallokal nr 1809, anklagades för att ha låst in sig tillsammans med röstsedlarna.

Att låsa in sig när man fuskar är rutin för valfunktionärerna. Det är nämligen arbetsdrygt och besvärligt att justera valresultat i enlighet med Kremls önskemål.

Vid en vallokal i Moskva försökte observatörerna få valfunktionärerna att låsa upp dörren genom att stå och ropa åt dem med megafon utanför fönstret.

https://twitter.com/olliecarroll/status/1439799259956760577

Inga internationella valobservatörer har varit på plats i Ryssland. OSSE var redo att skicka 500 observatörer, men tackade nej då Ryssland ville skära ned antalet till 60. De ryska myndigheterna hänvisade till coronarestriktioner, men OSSE påpekar att organisationen har övervakat val under pandemin i andra länder utan problem.

Kort sagt har fusket i de ryska så kallade valen nu nått en nivå som gör hela proceduren till en fars. Samtidigt har det ryska medborgarsamhället och alla dess outtröttliga valobservatörer visat en påfallande styrka. De har visserligen inte lyckats åstadkomma ett hederligt val – övermakten är för stor. Men de ryska valobservatörerna och deras arbete vittnar om något som den ryska statsvetaren Jekaterina Schulmann flera gånger har sagt:

Att Ryssland egentligen är ett helt normalt land. Med normala människor som vill ha normala val.

Fakta. Omfattande valfusk i ryska duma- och kommunalvalet Den oberoende valorganisationen Golos har fått in 4995 anmälningar om valfusk medan det ryska duma- och kommunalvalet pågick den 17-19 september. Den vanligaste formen av fusk är att valprotokoll skrivs om, att buntar med färdigt ifyllda valsedlar stoppas i urnorna och att samma väljare röstar flera gånger i olika vallokaler. Efter att 90 procent av rösterna är räknade leder Putinpartiet Enade Ryssland med 49,66 procent. Kommunisterna är tvåa med 19,56 procent, LDPR och Rättvist Ryssland ligger båda på ca 7,5 procent. Nytt folk ligger över femprocentsspärren. De här siffrorna har getts ut av ryska Centralvalnämnden och är att betrakta som friserade. Visa mer

