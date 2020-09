Anna-Lena Laurén: Risken för fullskaligt krig i Nagorno-Karabach ökar hela tiden

Vad är det som egentligen sker i Nagorno-Karabach?

– Nagorno-Karabach är ett omstritt område, som enligt folkrätten tillhör Azerbajdzjan. Regionen har alltid haft armenisk befolkning. På sovjettiden var befolkningen blandad. Under inbördeskriget på 1990-talet tvingades azerbajdzjanerna lämna sina hem. Efter att Armenien tog de facto kontroll över området har de inte tillåtits återvända, och sedan dess har området fastnat i en frusen konflikt.

– Provokationer och skottlossningar på bägge sidor av konflikten har förekommit regelbundet, framför allt under de senaste åren. Senast i somras dog 16 personer i stridigheter. På söndagsmorgonen har alltså Azerbajdzjan enligt Armenien anfallit staden Stepanakert med Grad-raketer. Armenien svarade med att skjuta ner två azerbajdzjanska helikoptrar. Bägge sidor beskyller varandra, och eftersom det inte finns några internationella observatörer i området är det svårt att få objektiv information om vad som har hänt.

Foto: Stefan Rothmaier

Varför blossar den frusna konflikten i Nagorno-Karabach nu upp på nytt?

– Azerbajdzjan har under de senaste åren satsat hårt på att bygga upp sin armé och militära styrka, vilket möjliggörs av oljeinkomsterna. Det azerbajdzjanska ledarskapet har hela tiden sagt att Nagorno-Karabach ska återtas. Under kriget fick man ta emot 250.000 flyktingar och landet har fortfarande en av världens största befolkningsandelar IDPs (internally displaced persons) per capita. Trycket inom Azerbajdzjan att återta området har hela tiden varit starkt, och det ökar i takt med att man har rustat upp sin armé.

Armenien, som kontrollerar området, har mindre resurser men en mäktig allierad i form av Ryssland. Också Armenien har lagt ned mycket resurser på upprustning. Bägge sidor har gjort sig skyldiga till provokationer, samtidigt som det internationella samfundets engagemang i konflikten har varit minimalt. I praktiken har man överlåtit problemet på Ryssland, som är den största regionala spelaren i området. Ryssland har goda relationer till bägge parter, men betraktar det kristna Armenien som sin historiska allierade i Kaukasien.

Vad kommer att ske nu?

– Risken för att det ska bli ett fullskaligt krig växer hela tiden. I Stepanakert har myndigheterna utfärdat krigstillstånd. Ryssland har en militärbas i Armenien och det står helt klart att man i en situation av krig kommer att bistå sin allierade. Det är också en faktor som håller Azerbajdzjan tillbaka. Men vi har sett tidigare att i en situation där provokation följer på provokation kan händelserna börja rulla på av egen kraft.

