Anna-Lena Laurén: Trots all manipulation gjorde Putins parti ett dåligt val

Det här är ingen valanalys. Det är ett försök att tolka siffror som inte är vederhäftiga, men eventuellt kan ge en fingervisning om hur stora Putinregimens problem egentligen är.

Det ryska duma- och kommunalvalet har varit en uppvisning i fusk och manipulation. Intressant är i varje fall att notera att stödet för Putinpartiet Enade Ryssland sjunker. Trots att oppositionen inte tillåts ställa upp, valprotokoll har skrivits om och nästan 100 procent av alla militärer röstat – något som tyder på att de har bussats in och tvingas rösta – så har Enade Ryssland gjort ett dåligt val enligt de första uppgifterna från centralvalnämnden. När 16 procent av rösterna har räknats har alltså Enade Ryssland 42,11 procent, kommunisterna 23,5 procent, högerpopulistiska LDPR 8,9 procent, det nya (Kremltrogna) partiet Nytt folk 7,89 procent och Rättvist Ryssland 6,66 procent.”

Samtidigt visar en vallokalsundersökning, gjord av Insomar, att Enade Ryssland får drygt 45 procent, kommunisterna 21 procent, LDPR 8,7 och Rättvist Ryssland 7,9 procent. Dessa fyra partier tar i så fall än en gång plats duman, som har en tröskel på fem procent för att bli invald.

Ryska inrikesministeriet har tagit emot över 750 anmälningar om valfusk sedan vallokalerna öppnade i fredags. Under hela valkampanjen uppgår antalet anmälningar till 5 800.

Den oberoende valorganisationen Golos – som av ryska justitieministeriet fått stämpeln utländsk agent – har fått 2134 samtal om valfusk. Ett axplock: I Novosibirisk krävde valfunktionären att observatörerna skulle lämna vallokalen samtidigt som en mycket stor grupp väljare plötsligt kom in. (Stora grupper som röstar samtidigt brukar vara ett tecken på karusell, det vill säga när samma väljare bussas runt för att rösta på flera ställen.) I Moskva låste valfunktionärer in sig på ett rum när de gick igenom valprotokoll och vägrade släppa in observatörerna. Över hela landet vägrar valfunktionärer visa upp röstlängden.

Enigt vice försvarsministern Nikolaj Pankov har 99,8 procent av militärens personal, sammanlagt 1,2 miljoner väljare, röstat i valet. Siffran är onaturligt hög och ett tydligt tecken på att yrkesofficerare och beväringar har fått order om att rösta.

En valobservatör jag intervjuar i Sankt Petersburg vittnar om hur valfunktionärerna systematiskt försöker trötta ut dem genom att vägra samarbeta. Valfunktionärerna vill inte låta dem se röstlängder eller ge tillgång till kassaskåpen där röstsedlarna förvaras.

– Lagen säger att vi har rätt att vara här. Vi representerar medborgarna och kontrollerar att allt går rätt till. Det är utmattande att stöta på en massa hinder varje gång vi ska göra vårt jobb, säger valobservatören Julia Dementienko.

Hon påpekar att valet har manipulerats från första början, eftersom större delen av oppositionens kandidater inte tilläts registrera sig. En stor del av väljarna har ingen att rösta på.

– Så många ryssar saknar politisk representation eftersom en massa kandidater inte tillåtits ställa upp i valet. Vi är många, vi är utbildade och vi har ingen som presenterar oss, konstaterar Dementienko.

Att Putins parti trots allt fusk tydligen landar på under femtio procent betyder att det verkliga stödet är betydligt lägre. Ur Putins synvinkel katastrofalt lågt.

Det är möjligt att resultatet i år ännu justeras uppåt, något centralvalnämnden är känd för att göra vid behov. I dumavalet 2016 fick Enade Ryssland 54,2 procent, också det en friserad siffra.

Trenden har varit nedåtgående i alla val. Hur mycket som helst går det inte att fuska, eftersom Ryssland inte är Nordkorea.