Ännu en svensk riskerar avrättning i Iran

Anklagelserna handlar om terrorism. Habib Chaab uppges vara en ledargestalt inom separatiströrelsen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Svenska UD bekräftar för SVT allvaret i situationen.

– Vi har begärt att få träffa honom, vi känner också till att den svenska medborgaren har förekommit i ett tv-inslag i Iran. Detta är något som vi tar upp i våra kontakter med Iran, säger Julia Eriksson Pogorzelska, presskommunikatör på utrikesdepartementet.

Det finns därmed två svenskar som befinner sig i en akut situation i Iran, där den första är KI-forskaren Ahmadreza Djalali. Uppgifter har de senaste dagarna gjort gällande att han riskerar att flyttas till ett nytt fängelse för att avrättas.