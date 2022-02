Ännu inga säkra uppgifter om Ryssland gått in i Ukraina

I en rad kommentarer från europeiska ledare under tisdagen pekade många av dem på att det sedan tidigare finns ryska soldater på plats i Donbassområdet i östra Ukraina. I de kommentarer som pekat ut detta har politikerna undvikit att göra någon skillnad mellan dessa soldater och om det kan ha sänts in nya under det gångna dygnet.

Det var på måndagen som Putin skrev under avtal som med utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk där Ryssland förband sig att skicka trupp till regionerna.

Vladimir Putin sa på tisdagen att han aldrig påstått att Rysslands trupper skulle skickas till Donbassområdet ”omedelbart” och lät förstå att några trupper inte sänts till området, något Natochefen Jens Stoltenberg antytt att Ryssland gjort. Stoltenberg antydde att invasionen som väntar är en fortsättning på en som redan börjat:

– De (ryssarna) har redan varit på plats i flera år. Det vi ser nu är att ytterligare trupper går in i områdena, säger Stoltenberg.

EU:s utrikeschef Josep Borrell sa att han inte skulle kalla Rysslands beslut om att sända fredsbevarande styrkor till Donetsk och Luhansk för en fullskalig invasion.

– Men ryska styrkor befinner sig på ukrainsk mark, sa Borrell utan att göra tydligt om han menade de trupper som redan finns i Donetsk och Luhansk eller om det rör sig om nya trupper som skickats dit i kraft av det nya avtalet med Ryssland.

Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt var tydligare och sa till norska NRK att det ännu inte finns tecken på att ryska soldater skulle ha gått in i östra Ukraina:

– Vi har inte sett några tecken till invasion på marken, inte heller i de östliga delarna. Så vi måste vänta till dess att vi får bilder. Vi har inga handfasta bevis på att ryska styrkor just nu skulle ha flyttats in i Ukraina.

Ryssland beslutade på tisdagskvällen att evakuera sin ambassad och sitt generalkonsulat från Ukraina. Det uppger Sky News. Skälet uppges vara att det finns en hotbild och att personalens säkerhet sätts i första rummet.