År 2020 på delad förstaplats som varmaste uppmätta år

År 2020 låg den globala medeltemperaturen 0,6 grader över standarden för perioden 1981 – 2010 och ungefär 1,25 grader högre än under förindustriell tid, inte långt ifrån de 1,5 graders uppvärmning som finns i Parisavtalets mål.

Året delar, tillsammans med 2016, förstaplatsen för de varmaste år som har uppmätts, visar en rapport från EU:s klimatforskningscenter Copernicus.

Att 2020 blir ett lika varmt år som 2016 är ett tydligt tecken på den globala uppvärmningen. Rekordvarma år brukar sammanfalla med väderfenomenet El Niño som har en uppvärmande effekt, år 2016 var El Niño kraftig. Under 2020 rådde istället dess motsats, La Niña, som har en avsvalnande effekt.

Temperaturen varierar mellan enskilda år, när det gäller klimatkrisen är trenden viktig och den visar tydligt att världen blir allt varmare. De sex senaste åren är de varmaste som har uppmätts och 2011 till 2020 är det varmaste decennium som har uppmätts.

I Europa blev 2020 det varmaste år som har uppmätts, med en genomsnittstemperatur 0,4 grader högre än 2019 som tidigare var det varmaste året, och 1,6 grader varmare än referensperioden 1981–2010.

– År 2020 utmärker sig genom exceptionell värme i Arktis och rekordmånga orkaner i norra Atlanten. Det är ingen överraskning att det senaste decenniet var det varmaste som har uppmätts, och det är ännu en påminnelse om hur bråttom det är med ambitiösa minskningar av utsläppen för att förhindra negativ klimatpåverkan i framtiden, säger Carlo Buontempo, chef för Copernicus klimatförändringstjänst.

I delar av Arktis och norra Sibirien var temperaturen 3 grader över referensperioden i ett stort område och på några platser 6 grader över för helåret.

I samma regioner var också skogsbrandssäsongen ovanligt aktiv. De första bränderna upptäcktes i maj och bränderna fortsatte sedan under sommaren fram till början av hösten. Skogsbränder norr om polcirkeln släppte ut rekordmycket, 244 miljoner ton, koldioxid under 2020, mer än en tredjedel mer än tidigare rekordåret 2019.

Under andra halvåret var havsisens utbredning i Arktis betydligt lägre än snittet för årstiden. Under juli och oktober var utbredningen den minsta som uppmätts för respektive period.

Överlag låg temperaturerna på norra halvklotet över genomsnittet under året. Samtidigt låg temperaturerna under genomsnittet i vissa områden på södra halvklotet, något som hänger samman med att en kylande La Niña utvecklades under andra halvåret.

Koldioxidhalten i atmosfären fortsatte att öka och steg med cirka 2,3 miljondelar, ppm, under året och nådde ett maximum på 413 ppm i maj. Ökningen var något lägre än under 2019 då den låg på cirka 2,5 ppm.

– Även om koncentrationen av koldioxid ökade något mindre under 2020 än under 2019 så är det inte någon anledning att vara nöjd. Ända tills nettoutsläppen reduceras till noll kommer koldioxid att fortsätta ackumuleras i atmosfären och driva på fortsatta klimatförändringar, säger Vincent-Henri Peuch, chef för Copernicus atmosfärövervakningstjänst.

