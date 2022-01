Arbetskraftsbrist ett argument när länder i Europa öppnar samhället

I Storbritannien har smittspridningen nu minskat i två veckor, och även i sjukhusinläggningarna märks en avtagande tendens.

I onsdags sa premiärminister Boris Johnson att de flesta restriktioner i England kommer att hävas i nästa vecka, inklusive munskyddstvång i bland annat skolor. Den brittiska regeringen kommer därtill ”inom kort” att ta bort den lag som gör det brottsligt att inte isolera sig om man har testat positivt för covid-19.

– Vi har ju ingen lag som innebär en skyldighet att isolera sig om man blir sjuk i influensa, sa Johnson, och betonade att vaccinen skyddar väl mot allvarlig sjukdom orsakad av omikronvarianten av covid-19.

Lättnaderna av restriktionerna kommer efter en rad larm om arbetskraftsbrist i olika sektorer. Den brittiska tågtrafiken har påverkats, med upp till en tredjedel av avgångarna inställda, sjukvården tampas med personalbrist, och även i skolorna är situationen allvarlig, med många sjukskrivna lärare. Inte minst skolor i socialt utsatta områden uppges vara svårt drabbade.

Även i Spanien avtar nu smittspridningen på en del håll. I Kantabrien hävs användandet av vaccinpass och i Katalonien avskaffas det nattliga utegångsförbudet från och med fredag, rapporterar El País. På en del håll, som på Kanarieöarna, skärps dock restriktionerna till följd av fortsatt hög smittspridning.

Den spanska premiärministern Pedro Sánchez sa nyligen att covid-19 snart nog kan betraktas som en vanlig influensa – i synnerhet som 92,5 procent av alla spanjorer över 12 år nu är fullvaccinerade.

I Frankrike har smittspridningen inte nått sin kulmen än, men på torsdagen öppnade landets regering för ett gradvist öppnande av samhället under de kommande veckorna. Även här spelar sjukskrivningar och arbetskraftsbrist in. I franska Bordeaux får lågstadieeleverna bara skolmat tre dagar i veckan på grund av brist på vikarier i skolbespisningen, och på ansträngda, franska sjukhus har man nu fått tillstånd att kalla in covid-smittad personal till tjänstgöring, så länge de inte har tydliga symtom.

Men öppnandet är inte helt okontroversiellt. Franska lärare har protesterat de senaste veckorna mot vad de ser som alltför snabba och godtyckliga regeländringar, och en del fransmän fruktar att deras hälsa kan försättas i fara om öppnandet sker för snabbt.