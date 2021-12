Årets nyhetshändelser i bilder

Januari

Polis försöker stoppa demonstranter som på onsdagen stormade Kapitolium i Washington DC. Foto: Lev Radin/TT

6 januari. Tusentals Trumpanhängare stormar Kapitolium och tar sig in i byggnaden. Polisen tvingas utrymma kongressen och godkännandet av Joe Biden som ny president stoppas. Oroligheterna inträffar timmar efter det att president Trump talat:

– Vi kommer aldrig att erkänna oss besegrade, sa Trump.

Se reportaget: Tusentals Trumpanhängare stormade Kapitolium

Jill och Joe Biden. Foto: Kevin Dietsch/TT

20 januari. Joe Biden installeras som ny president i USA – den 46:e i ordningen. Han svor eden vid Kapitolium i Washington, med handen på sin familjebibel. I sitt tal tryckte han på vikten av att ena landet, som skakats av stormningen av kongressen.

– Det här är USA:s dag. Det här är demokratins dag, sade han.

Se reportaget: Joe Biden installerad som ny president i USA

Februari

Aleksej Navalnyj i rätten den 20 februari. Foto: Anatoliy Zhdanov/TT

20 februari. Den ryske regimkritikern Aleksej Navalnyj återvänder till Ryssland i januari – för att som väntat gripas av polis redan på flygplatsen. Den 2 februari döms han till 3,5 års fängelse för att ha brutit mot reglerna i en tidigare villkorlig dom för förskingring.

Navalnyj överklagar domen och den 20 februari får han avslag på sin begäran att häva fängelsestraffet på 3,5 år.

Se reportaget: Aleksej Navalnyj får avslag på sin överklagan av fängelsedom

Nils van der Poels dubbla VM-guld 2021 är de första svenska individuella VM-medaljerna sedan skridskosporten 1996 började arrangera VM på singeldistanser. Foto: Rafal Oleksiewicz/TT

11 februari. Nils van der Poel tar sitt andra guld vid VM i Heerenveen i Nederländerna genom att vinna distansen 10 000 meter – på nytt världsrekord. Resultattavlan visade 12.32,95.

– Klart det är kul att slå världsrekord, men jag har aldrig motiverat mig med idrottsliga resultat, sade världsmästaren.

Se reportaget: VM-guld till van der Poel: ”Segermarginalen var lite tråkigt stor”

Mars

Evenemangets grundare Filip Sjöström anser att restriktionerna inskränker svenskarnas rörelsefrihet och yttrandefrihet och att medier inte berättar sanningen om pandemin. Foto: Roger Turesson

6 mars. Flera hundra personer samlas på Södermalm i Stockholm för att demonstrera mot coronarestriktionerna. Bara en halvtimma in i evenemanget beslutar polis om att upplösa demonstrationen som inte har tillstånd. Enligt pandemilagen är det inte tillåtet att samlas fler än åtta personer, detta för att minska risken för smittspridning.

Se reportaget: 50 avlägsnades av polis – fem poliser lindrigt skadade

Bilden på den lilla grävmaskinen och det enorma fartyget spreds över världen. Foto: Suez Canal Authority/TT

24 mars. Containerfartyget Ever Given är på väg till Rotterdam från Kina genom Suezkanalen när det fastnar på tvären i kanalens södra del den 23 mars, och stoppar all trafik.

Se reportaget: Han satt i grävmaskinen vid Suezkanalen: ”Hade fartyget rört sig skulle vi ha dött”

April

Bara 30 sörjande tilläts delta på prins Philips begravning. Prinsen blev 99 år gammal och var gift med Storbritanniens drottning Elizabeth II i 73 år. Foto: Yui Mok/AP

17 april. Storbritanniens prins Philip dör den 9 april och begravningsceremonin hålls i kapellet på Windsor Castle. Begravningsakten präglas av enkelhet – och av omfattande coronarestriktioner.

Se reportaget: Prins Philip fördes till sista vilan

Maj

Olyckan hände mellan stationerna Olivos och Tezonco på metrosystemets linje 12. Foto: Fernando Llano/AP

4 maj. Minst 26 personer omkommer och ett 70-tal skadas då en bro i Mexico City rasar och ett pendeltåg faller ner över en bilväg den 3 maj 22.20 lokal tid. Utredningen efter olyckan visar att fungerande bultar saknades över en lång sträcka i en bärande struktur.

Se reportaget: Saknade bultar bakom dödligt broras i Mexiko

I Andreaskapellet i Hedvig Eleonora kyrka sprattlar sju månader gamla Gabrielle Vilja i vagnen när mamma Sarah Palmlöv, 36 år, får sin första dos vaccin. Distriktssköterska Ingrid Näsmark har skadat tummen och får får därför vaccinera med en hand. ”Nålen är så otroligt tunn så det går bra”, säger hon. Foto: Anette Nantell

18 maj. Sprutor laddas i kyrkor, mässhallar, barer och i Folkets hus. I mitten av maj får alla personer över 18 år boka tid för att vaccineras mot covid-19.

Se reportaget: Så vaccinerades Sverige mot covid-19 våren 2021

Juni

Matchen avbröts efter att Christian Eriksen burits ut från planen av sjukvårdare. De två lagen enas därefter om att matchen ska återupptas efter att danska spelare talat med Eriksen från sjukhuset. Foto: Friedemann Vogel/AP

12 juni. I den 42:a minuten av första halvleken mellan Danmark och Finland faller Christan Eriksen ihop när han är på väg att ta emot ett inkast från en lagkamrat. Sjukvårdare inleder hjärt- och lungräddning och lagkamraterna bildar en skyddande ring runt Eriksen.

Se reportaget: Danska stjärnan Eriksen kollapsade – förd till sjukhus

En flicka har med sig blommor till poliserna vid Vårväderstorget i Biskopsgården. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

30 juni. Klockan 22.34 inkommer ett larm om skottlossningen i Biskopsgården i Göteborg. En polisman i 30-årsåldern har träffats så illa att han avlider av skadorna. Beskedet bemöts med bestörtning av poliskåren, Sveriges politiker och civilsamhället. Människor strömmar till Vårväderstorget för att lämna blommor, hälsningar och ljus.

Se reportaget: Polisskjutningen i Biskopsgården

Kommunistpartiets hundraårsjubileum i Peking. Foto: Ng Han Guan/AP

28 juni. Färgglada blomsterarrangemang är på plats, flaggor vajar längs gatorna och partikadrar med en röd bindel om armen sitter i varje gathörn. ”Utan kommunistpartiet finns det inget nytt Kina”, förkunnar banderoller uppklistrade över hela Peking.

På arenan Fågelboet i Peking framförs en föreställning som hyllar kommunistpartiet på dess hundraårsdag som firas den 1 juli.

Juli

Polis på plats vid flygplanet i Örebro. Foto: Nicklas Thegerström

9 juli. Ett flygplan kraschar vid Örebro flygplats på kvällen den 8 juli. En pilot och åtta fallskärmshoppare befann sig ombord och samtliga nio personer omkommer. Olyckan utreds av polisen och av Statens haverikommission.

Se reportaget: Flygolyckan i Örebro

I stormen Bernds spår har en bilväg i tyska Erftstadt-Blessem förvandlats till en flod. En grupp räddningsarbetare tar sig fram i en båt. Foto: Alexander Mahmoud

16 juli. Onsdagen den 14 juli drar ett kraftigt oväder, som får namnet Bernd, in över Europas västra delar. Tyskland, Luxemburg, Belgien, Nederländerna, Schweiz och Österrike drabbas av regn och översvämningar som orsakar enorm förödelse.

Se reportaget: Kamp mot klockan när delar av staden Erftstadt evakueras

”Den strömmande kärlek och support som jag tagit emot har fått mig att inse att jag är mer än mina resultat” skrev Simone Biles på Twitter efter beslutet att dra sig ur tävlingarna. Foto: Ashley Landis/AP

27 juli. USA:s Simone Biles kommer till OS som en av spelens stora favoriter, men väljer att avbryta sin medverkan i lagfinalen i gymnastik efter endast ett hopp. Därefter avstår hon att ställa upp i den individuella mångkampsfinalen liksom flera grenfinaler för att fokusera på sitt eget psykiska välmående. För det hyllas hon världen över.

När bara en gren återstår är stjärnan tillbaka, inte som segrare resultatmässigt men som segrare över sig själv. 14,000 poäng räckte inte till guldet men väl till brons.

Se reportaget: Nerver av stål när Biles tog brons: ”Så stolt över mig själv”

Augusti

Malin Baryard Johnsson och Peder Fredricson firar. Foto: Stefan Lafrentz/TT

7 augusti. Svenska hopplandslaget tar OS-guld i Tokyo efter en riktig rysare. Henrik von Eckermann och Malin Baryard Johnsson rider båda felfritt i omhoppningen. När Peder Fredricson kommer in på arenan som Sveriges sista ryttare vet han att han måste rida både snabbt och felfritt för att säkra guldet. Det gör han, ekipaget är snabbast av alla och det svenska guldjublet hörs över hela OS-arenan.

Se reportaget: Svenskt guld efter rysare – Fredricson OS-kung

Eirini Malesi, 24 år, går runt i ruinerna av det hus som hon, hennes föräldrar och en syster bodde i fram till i tisdags kväll. Då nådde en av de många grekiska skogsbränderna fram till Varybobi i Atens norra förorter. Foto: Eva Tedesjö

7 augusti. Varybobi i de norra utkanterna av Greklands huvudstad Aten drabbas hårt av skogsbränder. Eirini Malesi är en av många frivilliga som försöker bekämpa lågorna, trots att hennes eget hus brunnit ner.

Se reportaget: Eirini fick se sitt hem slukas av elden: ”Så nyckfull”

En 15-årig pojke kunde snabbt gripas utanför skolan efter att patrullerna känt igen honom på beskrivningar av gärningsmannen. Polisen avlossade varningsskott vid gripandet. Pojken skadades inte av skottet. Foto: Anders Hansson

19 augusti. En lärare blir knivhuggen och skadas allvarligt på en högstadieskola i Eslöv. En 15-årig pojke grips och misstänks för mordförsök. Enligt polisen har pojken anknytning till skolan. Läraren får livshotande skador men överlever attacken.

Se reportaget: Skolattacken i Eslöv: ”Jag skriker det gör jävligt ont att bli skjuten”

Efter talibanernas makövertagande är det många afghaner som vill fly landet. Människor samlas på flygplatsen i huvudstaden Kabul för att försöka ta sig ur landet. Foto: Wakil Kohsar/AFP

16 augusti. Sedan de USA-ledda utländska styrkorna börjat lämna Afghanistan tar talibanerna successivt kontroll över fler och fler viktiga positioner i landet. Den 15 augusti föll huvudstaden Kabul och den extremistiska gruppen utropade på nytt ”Islamiska emiratet Afghanistan”.

Kaos bryter ut på flygplatsen i Kabul då människor försöker fly landet med de få flyg som går.

Se reportaget: Flygplatsen i Kabul – nålsöga för afghaner omringade av våld

September

Explosionen gav upphov till en stor brand. Foto: Tomas Ohlsson

28 september. En explosion inträffade tidigt under tisdagsmorgonen i ett bostadshus i Annedal i centrala Göteborg. Flera personer förs till sjukhus och hundratals boende blev i ett slag hemlösa.

Se reportaget: Explosionen i Göteborg

”Jag hade nästan vant mig vid tanken att det blir väl inga konserter igen, men nu när man kommit hit och testat ljudet och volymen igen, då känner man att det händer på riktigt” säger artisten Hurula innan han går på scen. Biljetterna sålde slut på mindre än tre dygn. Foto: Beatrice Lundborg

29 september. Klockan är 20.50 och det finns inte längre något publiktak eller avståndskrav. Det är fullsatt på Debaser Strand då röken drar igång och musiken exploderar ut högtalarna. Ett öronbedövande skrik hörs från publiken då Hurula går på scenen med slängande lugg och gitarr.

Oktober

Polisens tekniker på plats i Markaryd måndagen den 4 oktober. Foto: Johan Nilsson/TT

4 oktober. En civil polisbil kolliderar med en lastbil på E4:an utanför Markaryd söndagen den 3 oktober. I bilen färdas konstnären Lars Vilks och två poliser, alla tre omkommer i olyckan. Lastbilschauffören förs svårt skadad till sjukhus med ambulans men överlever.

Lars Vilks blev 75 år. Han har ägnat årtionden åt att bygga konstverket Nimis i Kullabergs naturreservat.

Se reportaget: Konstnären Lars Vilks död i trafikolycka utanför Markaryd

Henrik Celander och Lena Andersson skålar efter att Abdulrazak Gurnah tilldelats Nobelpriset i litteratur. Foto: Anders Hansson

7 oktober. Lundaförläggaren Henrik Celander skålar tillsammans med makan Lena Andersson. På torsdagen tillkännagavs årets Nobelpristagare i litteratur, Abdulrazak Gurnah. Celanders har gett ut hans två senaste verk.

– Det känns minst sagt omtumlande och väldigt överraskande, jag hade inga förväntningar alls i den vägen, säger Henrik Celander.

Se reportaget: Pristagarens svenska förläggare i Lund: ”Minst sagt omtumlande”

Polisens tekniker arbetar i Hammarby Sjöstad tidig morgon den 22 oktober. Foto: Magnus Hallgren

22 oktober. Strax före klockan 23 på torsdagen den 21 oktober sköts rapparen Nils ”Einár” Grönberg ihjäl med flera skott. Han förklarades avliden på platsen för skjutningen i Hammarby sjöstad i Stockholm. Einár blev 19 år.

Se reportaget: Dödsskjutningen av Einár

November

Magdalena Andersson i talarstolen på Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Foto: Alexander Mahmoud

3 november. Magdalena Andersson väljs till ny partiledare av en enig kongress. Till publikens jubel stiger en leende Magdalena Andersson upp i talarstolen och inväntar att applåderna skulle lägga sig innan hon tar till orda.

Se reportaget: Magdalena Andersson vald till Socialdemokraternas nya partiledare

Magdalena Andersson väljs till Sveriges första kvinnliga statsminister onsdagen den 24 november. Bara sju timmar senare avgår hon – för att sedan väljas igen måndagen den 29 november. Foto: Alexander Mahmoud

24 november. Den politiska superonsdagen inleds med att Magdalena Andersson väljs till Sveriges stadsminister. Under eftermiddagen antas sedan en M-KD-SD-budget och Miljöpartiet väljer därför att lämna regeringen, vilket i sin tur får Andersson att avgå för att undvika en situation där hennes legitimitet kan ifrågasättas.

Talman Andreas Norlén föreslår på torsdagen än en gång till riksdagen att Magdalena Andersson ska bli ny statsminister. På måndagen väljs Andersson till Sveriges statsminister – igen.

Se reportaget: Vald till Sveriges första kvinnliga statsminister – igen

December

Omikron upptäcktes först i Sydafrika den 24 november, från ett prov som samlades in den 9 november. Här vaccineras en kvinna mot covid-19 på Hillbrow Clinic i Johannesburg den 6 december. Foto: Shiraaz Mohamed/AP

6 december. Den nya virusvarianten omikron finns nu i minst 38 länder. Inom några månader kan den stå för hälften av alla fall i Europa, enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Men mycket är fortfarande osäkert om varianten och först om några veckor räknar forskarna med att ha mer svar.

Se reportaget: Omikron nu i minst 38 länder – det vet vi om nya virusvarianten

Den 7 december var besättningen fortfarande kvar på det brinnande fartyget vid Vinga. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

7 december. Den 4 december börjar det brinna i virkeslasten på det 177 meter långa fartyget Almirante Storni. Fartyget ankras då utanför Vinga i Göteborgs skärgård i väntan på att kunna bogseras in till hamn. Branden är svårsläckt och vädret förvärrar läget.

Efter en vecka bärgas fartyget till hamnen i Göteborg. Den 14 december avslutar Räddningstjänsten Storgöteborg sin räddningsinsats. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden.

Se reportaget: Fartygsbrand under kontroll – insats avslutas

Läs mer:

Här är DN-fotografernas bästa bilder 2021