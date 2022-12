Asiens ”El Chapo” utlämnad till Australien

I januari 2021 greps Tse Chi Lop av nederländsk polis på flygplatsen Schiphol i Amsterdam. Han misstänks vara ledaren för det kriminella nätverket The Company – Företaget – som kontrollerar den illegala droghandeln i Asien och Stilla havsregionen.

Innan dess hade Tse Chi Lop undersökts av federal polis i Australien i mer än ett årtionde och nu, efter två års kamp för att få drogbaronen utlämnad, har Tse Chi Lop tagits till Australien, rapporterar BBC.

Företaget, eller Sam Gor-syndikatet som det också är känt, beräknas stå för omkring 70 procent av alla droger som smugglas in i Australien. Enligt polisen har Företaget framför allt riktat in sig på försäljning av metamfetamin, som smugglas in i Australien i tepåsar.

Tse Chi Lop, som nekar till alla brottsmisstankar, misstänks ha styrt Företaget från framför allt Hongkong och Macao.

Enligt den australiensiska polisen drog Företaget in runt 17 miljarder amerikanska dollar under 2018, och omfattningen av knarksmugglingen har gjort att Tse Chi Lop jämförts med den mexikanska knarkbaronen Joaquin ”El Chapo” Guzman.