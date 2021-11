Astronomiskt mysterium lockar svensk forskare

Harvardprofessorn Avi Loeb blev känd för en bred allmänhet när han för fyra år sedan lade fram teorin att vårt solsystem haft besök av en farkost från en annan värld.

Föremålet som fick namnet Oumuamua försvann lika fort som det dykt upp och observationerna som hann göras var allt annat än exakta. Spekulationerna om vad det egentligen var som hade rundat vår sol för att snabbt försvinna ut i rymdens mörker var många. Men för Avi Loeb var det ingen tvekan om att en teori inte gick att avfärda – Oumuamua kunde mycket väl ha kommit från en annan värld byggd av varelser som vi aldrig kommer att möta.

I dag driver professor Loeb ett projekt som han kallar Galileoprojektet. Ett projekt som med hjälp av teleskop ska kunna ta högupplösta bilder av okända föremål i eller utanför jordens atmosfär. Varje teleskopsystem är tänkt att bestå av två 10-tums teleskop parade med kameror som är anslutna till en huvuddator som sedan ska filtrera de uppgifter som samlas in.

Avi Loeb. Foto: Lotem Loeb

Professor Loeb vill placera ut teleskopen på de ställen där många observationer av okända föremål – ufo – gjorts, och förutom vanliga bilder ska teleskopen även kunna ta foton i infrarött, ta emot radiosignaler och lyssna efter ljud. Alla resultat kommer att presenteras öppet och delas med alla.

En av forskarna som knutits till projektet är Beatriz Villarroel, forskare i astrofysik vid Stockholms universitet. När Beatriz Villarroel fick frågan från Avi Loeb om att ingå i Galileoprojektet tvekade hon inte.

– Avi Loeb är en extremt briljant person och jag håller med honom om att det inte går att fortsätta stigmatisera ufo-ämnet, man tappar så mycket information när man gör det, säger hon.

Beatriz Villarroel var nyfiken på svårförklarade fenomen redan tidigare. Och en del av hennes forskning kretsar kring en bild tagen från Palomarobservatoriet den 12 april 1950, på den tiden platsen för världens största teleskop. Den natten togs en bild av en liten sektion av himlen som vid en första anblick ser ut som ett vanligt myller av stjärnor.

Men de stjärnor som borde ha setts där, och som fanns på alla stjärnkartor, hade fått sällskap av nio stjärnliknande föremål som inte skulle vara där.

På en bild tagen av samma område 30 minuter tidigare syns inget av de nio ”föremålen”. På en bild sex dagar senare är de också borta. På fotografier tagna med modernare instrument långt senare är det lika tomt.

Beatriz Villarroel har bland annat tilldelats L’Oréal-Unesco for women in science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2021. Hon är född 1984 i Uppsala. Beatriz Villarroel är i dag forskare i astrofysik vid Nordita och Stockholms universitet. 2017 tog hon examen som Fil. dr i astronomi vid Uppsala universitet. Foto: Foto: Karl Nordlund

Nio stjärnliknande föremål som kom och gick utan att lämna ett spår efter sig. Frågan är vad de egentligen är.

På 1950-talet väckte bilden ingen uppmärksamhet tills den återupptäcktes av Beatriz Villarroel och hennes kollegor.

– Att föremålen finns där kan man förklara på två sätt. Det första är att det skulle vara något fel på plåtarna. Men vi har gjort en massa test och inte upptäckt vad det skulle vara för fel i så fall. Det andra är att det som syns är ett fenomen som är väldigt vanligt att se i dag när du har en massa satelliter och rymdskrot i banor runt jorden. Problemet här är att du ser det på en bild från 1950-talet, säger Beatriz Villarroel.

1950 var det ännu sju år innan den första satelliten skulle skjutas upp i en bana runt jorden. I dag fångar astronomiska observatorier satelliter och rymdskrot som störande punkter eller streck på fotona.

– Sådant brukar blinka till och ger en bild som ser ut som stjärnor under några sekunder. Men i början av 1950-talet fanns det inget sådant. Det var den observationen som fick mig att gärna gå med i Galileoprojektet, säger Beatriz Villarroel.

Beatriz Villarroels driver ett eget projekt som kallas Vasco, Vanishing and appearing sources during a century of observations, som bygger på hjälp från såväl professionella astronomer som vanliga medborgare med intresse för astronomi. Det handlar alltså om ett sökande efter fenomen som kommer och går, så kallade transienta fenomen som är svåra att fånga eftersom de syns under väldigt kort tid.

Med hjälp av data från United States Naval observatory catalog har Vascoprojektet letat igenom 70 år av observationer och hittills har gruppen hittat omkring 100 kortlivade fenomen som gruppen tror har helt naturliga förklaringar. Men en sticker alltså ut.

Eftersom Palomarbilden dessutom är tagen under 50 minuter kan det inte röra sig om föremål som rör sig över himlen. Då skulle de ha lämnat lysande streck efter sig. Därmed kan forskarna utesluta att det rörde sig om asterioder eller meteorider, liksom flygplan.

”Mysteriet med de samtida transienterna är en gåta som är värd uppmärksamhet från det astronomiska samfundet”, skriver författarna i en forskningsrapport som publicerats i tidskriften Science Reports.

– Om det skulle vara en riktig observation, jag säger om, så visar avståndet att det är något inom solsystemet. Det är något som är väldigt nära oss och den enklaste förklaringen rent fysikaliskt är att det skulle vara någon form av rymdskrot i geosynkrona banor. Då får solen dem att glimta till ibland.

Rymdskrot sju år innan rymdskrot fanns.

Kanske kommer Beatriz Villarroel aldrig att få svaret. Inte till hundra procent i alla fall. För hon säger också att hon betvivlar att hon och hennes kollegor kommer att få tillgång till originalplattorna från Palomarobservatoriet inom en nära framtid.

– Men vi har ett annat sätt som gör att vi kanske kan bekräfta fenomenet. Inom ett halvår kan vi kanske lösa det. Det finns en indikator när man har flera sådana här glimtar längs en linje och den går inte att blanda ihop med något annat, ingen kontaminering, inte konstiga partiklar utan det är verkligen en typisk indikator av metall. Och det ska vi göra så snart det går.

Men måste ni inte hitta originalplåten? Kommer era resultat inte att kunna ifrågasättas så länge som ni inte har gjort det?

– Ja, absolut. Men jag tror att båda grejorna behöver göras. Både att leta efter originalen och att leta efter den ultimata indikatorn som man inte kan blanda ihop med något annat.

Och om det skulle vara ett riktigt fenomen?

– Det betyder ju inte att det måste vara något slags ufo, det kan vara något slags rymdskrot som bara legat kvar i hundra tusen år.

Några hundra tusen år gamla rester av en farkost från en annan värld i så fall. En upptäckt som i sig skulle förändra synen på människans plats i kosmos. Om någon varit här och lämnat spår efter sig blir ju frågorna plötsligt betydligt fler än svaren.

– För mig kom Galileoprojektet in med perfekt tajmning och med jättebra metoder. Att kunna tackla ufofrågan på ett seriöst sätt.

Vad tror du att du kan tillföra till projektet?

– Inom Vascoprojektet har vi utvecklat metoder för att kunna att analyser, sålla bort och filtrera kandidater, där tror jag att jag kan hjälpa till. Och med Vasco har vi ju all metodik för att leta efter ”satelliter” på gamla fotografiska plåtar.

Vad tänker du själv kring ufofrågan?

– Jag har ingen aning faktiskt. Jag tror att även om folks erfarenheter ofta är riktiga så betyder det inte att tolkningen de gör alltid är det. Jag är väldigt neutral och agnostisk till ufofrågan men öppen för att hjälpa Galileoprojektet att testa den. Jag har själv aldrig sett ett ufo även om jag tittat upp på himlen. Frågan är ju viktig. Och Galileoprojektet är en jättebra idé.