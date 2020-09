Avslöjandet om Trump ger Biden gott om ammunition

USA-valet 2020

Avslöjandet ger Biden gott om ammunition: här har vi en president som skatteplanerar så till en grad att han knappt behöver betala inkomstskatt samtidigt som han söker det amerikanska folkets mandat att bli omvald för att kontrollera USA:s offentliga medel. Artikeln skärper motsättningen mellan kandidaterna ytterligare. Trump framstår som en dubiös affärsmogul som använder sin position som politiker för att rädda spillrorna av sin företagsverksamhet.

New York Times avslöjande som publicerades på söndagskvällen visar att Donald Trump betalar försvinnande små summor i federal inkomstskatt. Under sina första två år i Vita huset, 2017 och 2018, betalade presidenten motsvarande omkring 6.700 kronor i årlig inkomstskatt, att jämföra med Georgen W. Bush och Barack Obama som betalade över 900.000 kronor vardera under år som de var presidenter, enligt New York Times.

Trump är dessutom djupt skuldsatt. Han är skyldig låntagare mellan 300 och 400 miljoner dollar, motsvarande 2,7 till 3,6 miljarder kronor. Lån som han till stor del själv står som garant för och som måste betalas tillbaka under kommande tre år. Artikeln visar att Trumporganisationens affärsverksamhet, hans golfbanor och hotell, blöder stora pengar varje år.

Trump är alltså långt ifrån så ekonomiskt oberoende som han vill ge sken av. Tvärtom är presidenten beroende av att intresseorganisationer och politiska vänner bor på hans hotell och betalar för att hålla konferenser på hans egendomar. En viktig kund under hans tid i Vita huset har varit myndigheter som Secret Service, vaktstyrkan som betalar skattemedel för att få bo på presidentens hotell när han befinner sig där för att golfa.

Journalister, åklagare och politisk opposition har i åratal eftersökt Trumps deklarationer, som han vägrat lämna ifrån sig, ett brott mot praxis. Avslöjandet, som ger en detaljerad bild av Trumps affärsimperium och kreativa skatteplanering, kommer med säkerhet att prägla kulmen av valrörelsen. Joe Bidens kampanjmakare har redan tidigare planerat att framställa valet mellan Biden och Trump som ett val mellan Scranton och Park Avenue. Scranton är den arbetarklassort i Pennsylvania där Joe Biden växte upp. Park Avenue är Manhattans svar på Strandvägen.

Joe Biden leder i nationella opinionsmätningar. En mätning från Washington Post och tv-kanalen ABC, som publicerades i helgen innan New York Times avslöjande rullades ut, indikerar att Joe Biden och Kamala Harris leder med 53 procent över Donald Trump och Mike Pences 43 procent bland registrerade väljare.

Däremot är ”entusiasmen” större bland Trumpväljare än Bidenväljare. 65 procent av registrerade väljare som avser att rösta på Trump säger de är ”väldigt entusiastiska” i sitt stöd för den sittande presidenten. Men bara 47 procent av registrerade väljare som avser att rösta på Biden säger att de är ”väldigt entusiastiska” för demokraten.

Det är möjligt att själva motsättningen mellan männen kan bidra till att höja entusiasmen något för Biden. Han har en 50-årig historia av politiska kompromisser bakom sig. Men han har inget krackelerande affärsimperium i källaren. Tvärtom har Biden haft som regel att inte investera i aktier. Vid sidan om sina hus och intäkter för böcker har han få stora ekonomiska privattillgångar. Det som ofta varit Bidens problem hittills i valrörelsen – att han varit professionell politiker under ett halvt sekel – framstår kanske som mer attraktivt när man ser vilken prekär sits som Trump befinner sig i.

Mindre troligt är att avslöjandet leder till en stor väljarflykt från Trump. Den sittande presidentens kärnväljare är närmast immuna mot ”negativa” nyheter om Trump. Att knappt betala federala inkomstskatter kan nog betraktas som en merit i vissa högerradikala kretsar, där skatt är synonymt med stöld och välfärdsstaten ses som en styggelse som försöker passivisera medborgarna. Som Trump själv sade i en debatt mot Hillary Clinton 2016: ”att inte betala skatt gör mig smart”.

New York Times undersökning är knappast det första avslöjande som visar att Trump försöker underminera den stat som han leder. Att ”dekonstruera den administrativa staten” är tvärtom ett uttalat mål. Att undanhålla staten skatter ligger i linje med den ambitionen. Presidenten är konsekvent.

Men att familjeföretaget går så dåligt kan möjligen inverka negativt på presidentens image som framgångsrik affärsman. Föreställningen om Trump som smord och kallhamrad affärsmogul är viktig. Det är tack vare den som många tror att han kan leda landets ekonomi. 59 procent säger, enligt Washington Post/ABC, att Trump hanterar ekonomin ”illa” eller ”inte så bra”. En förbättring sedan augusti då 68 procent underkände Trumps hantering av ekonomin. Presidenten har inte råd att halka tillbaka dit.

