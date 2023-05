Båda sidor hävdar framgångar i Bachmut

Enligt Ryssland fortsätter ryska styrkor att pressa på innanför frontlinjen vid den östligt belägna staden Bachmut.

”I riktning mot Donetskområdet har attackenheter befriat ett kvarter i den nordvästra delen av staden Artemivsk”, meddelar det ryska försvarsdepartementet på lördagen och hänvisar till Bakhmut med dess ryska namn.

Men dessförinnan hade den ukrainska sidan hävdat framgångar i området.

”Våra soldater rör sig framåt i några områden på fronten, och fienden förlorar utrustning och mankraft”, sade Oleksandr Syrskyj, ukrainskt befäl för markstyrkor, på sociala medier.

Att Ukraina fortsätter att avancera i området kring Bachmut, som de senaste månaderna stått under hård beskjutning, är en slutsats som även den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Studies of War (ISW) och det brittiska försvarsdepartementet drar i sina senaste analyser.

Från geolokaliserade bilder från 12 maj syns hur ryska styrkor flyr ukrainskt artilleri runt fyra kilometer nordväst om Bachmut, skriver ISW.

Enligt det brittiska försvarsdepartementet har Ukraina tagit tillbaka minst en kilometer mark när en rysk brigad sannolikt har dragit sig tillbaka från positioner på södra flanken av striderna runt Bachmut. Den ryska reträtten beskrivs som ”stökig”.

”Området har en viss taktisk betydelse eftersom det var ett ryskt brohuvud på västra sidan av Donets-Donbass-kanalen, vilket utgör frontlinjen genom delar av det här området”, skriver departementet i sin dagliga analys.

De senaste dagarna har det kommit allt fler rapporter om att den väntade ukrainska motoffensiven är i gång och att ryska styrkor dragit sig tillbaka på vissa platser i Bachmutområdet.

Från ukrainskt och amerikanskt håll förnekas dock att den senaste ukrainska framryckningen är en del av Kievs planerade våroffensiv. Ukraina säger i stället att det fortfarande rör sig om en försvarsinsats.

”Försvarsinsatsen i Bachmuts riktning fortsätter”, säger Oleksandr Syrskyj.

Enligt Kiev dödades två människor, varav var en 15-årig flicka, av rysk artillerield i östra Ukraina på lördagen, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

I den ryska regionen Brjansk, nära gränsen till Ukraina, har en helikopter och ett stridsflygplan under lördagen störtat, enligt statliga ryska nyhetsbyrån Tass. Den rapporterar att initiala uppgifter tyder på att helikopterns motor började brinna före kraschen. Två personer i helikoptern uppges ha omkommit.

Den senaste tiden har det kommit en rad rapporter om bland annat bränder, explosioner och urspårade tåg i Brjansk.

Grafik: Rysslands invasion av Ukraina 2022