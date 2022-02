Bakslag på bakslag för Trump

Inför väljarna har Donald Trump alltid marknadsfört sig som en skicklig affärsman. Men hans insatser i fastighetsbranschen har blivit mer och mer av en belastning. Trump och hans medarbetare anklagas för att ha blåst upp värdet på olika fastigheter med hundratals miljoner dollar, för att kunna ta förmånliga lån och sänka skatterna.

Justitiedepartementet i New York har inlett en särskild granskning av affärerna. På torsdagen meddelade högsta domstolen i New York att såväl Donald Trump som Donald Trump Jr och Ivanka Trump måste vittna under ed

Den före detta presidenten och hans barn har vägrat att medverka, eftersom de hävdar att de är utsatta för en politiskt motiverad häxjakt. Nu har de tre veckor på sig att infinna sig till förhören.

Parallellt med justitiedepartementets granskning leder distriktsåklagare på Manhattan en separat brottsutredning om Trump Organization. Bolagets tidigare ekonomichef har åtalats för skattebrott.

Bakslagen avlöser varandra. Den senaste veckan har varit särskilt usel för Trump. I måndags kom beskedet att revisionsbyrån Mazars bryter samarbetet med Donald Trump och att revisorerna inte längre står bakom de årsredovisningar som gjordes för Trump Organization mellan 2011 och 2020.

Revisorerna anser inte att bolagens och expresidentens egna deklarationer är tillförlitliga.

Den republikanske Trumpkritikern George Conway hävdar att beskedet från revisionsbyrån är förödande för Trump.

”Det är värre för honom än att ställas inför riksrätten två gånger”, skrev Conway på Twitter tidigare i veckan.

https://twitter.com/gtconway3d/status/1493365039750856709?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1493365039750856709%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fworld%2Famericas%2Fus-politics%2Fgeorge-conway-trump-accounting-impeached-b2016050.html

På senare tid har Donald Trump även åkt på flera bakslag i utredningen om stormningen av Kapitolium den 6 januari. Häromdagen beslöt Högsta domstolen att presidenten inte har rätt att hemlighålla dokument från Vita huset.

Den före detta vicepresidenten Mike Pence har öppet trotsat Trumps påståenden om att det hade varit möjligt att stoppa utnämningen av Joe Biden som ny president. Och i delstaten Georgia har distriktsåklagare inlett en särskild granskning av Trumps försök att pressa regionala politiker att underkänna resultatet i presidentvalet 2020.

Det är tveksamt om alla avslöjanden påverkar Trumps lojala väljarbas på högerkanten. Men krafter i Republikanerna fruktar att Trumps fixering vid valet 2020 hämmar partiet i mellanårsvalet till kongressen i höst. De tror att många väljare gillar Trumpismen utan Trump.

Den före detta vicepresidenten Mike Pence trotsar Trump. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Vita husets tidigare kommunikationsdirektör Alyssa Farah Griffin konstaterar att åtskilliga toppolitiker följer turerna runt Trump noga. Om han uppfattas som försvagad, kan de kliva in som presidentkandidater 2024.

– Om man är en Mike Pompeo eller en Mike Pence, så öppnar detta ett fönster, säger hon till CNN.



