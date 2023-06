Bandinspelning avgör 25 år gammalt vad om medvetandet

”Jag tänker, alltså finns jag” konstaterade den franske filosofen René Descartes och ansåg sig ha funnit bevis för säker kunskap. Det går inte att tvivla utan att tänka, och om jag tänker så finns jag till.

För Descartes var tanken och medvetandet samma sak. Men var kommer medvetandet ifrån och vad består det av? Det vill säga den inre värld som bara vi själva har tillgång till, exempelvis hur vi upplever smärta eller hur ett smultron smakar.

Hjärnan, är en bra gissning. Men måste hela hjärnan vara involverad, eller går det att ringa in en process, avsevärt mindre än hjärnan själv, som alltid går hand i hand med en medveten upplevelse? Ett problem i sammanhanget är att hjärnan egentligen bara är en 1,3 kg tung klump bestående av ett antal miljarder nervceller som var för sig inte har något medvetande. Men om det inte räcker med en hjärncell, hur många krävs det då?

Ett kassettband tillhörande vetenskapsjournalisten och tidigare DN-medarbetaren Per Snaprud avgör nu ett 25 år gammalt vad om medvetandet. Foto: Nicklas Thegerström

Ungefär så gick diskussionen mellan den tysk-amerikanske neurofysiologen och beräkningsfysikern Christof Koch och den australiske filosofen David Chalmers en mycket sen kväll i Bremen 1998, där de båda hade deltagit i en konferens om medvetandet.

Christof Koch, numera chefsforskare för Allen Institute for Brain Science i Seattle, USA, hävdade bestämt att en sådan process med ett mindre antal nervceller skulle hittas inom de närmaste 25 åren. Filosofen David Chalmers, professor vid New York University, satte emot. Det skulle ta betydligt längre tid än så, hävdade han, om det ens var möjligt.

Med på konferensen 1998 fanns också vetenskapsjournalisten Per Snaprud från Forskning & Framsteg.

– Tjugo år senare träffade jag Chalmers igen, på en filosofikonferens i Budapest. Jag frågade då om vadet, men det visade sig att både Koch och Chalmers hade glömt bort vad det gick ut på, säger han.

Frågan är nu vem som vinner vadslagningen. Foto: Nicklas Thegerström

Som av en händelse hade dock Per Snaprud kvar en bandinspelning från den intervju han hade gjort med David Chalmers dagen efter vadslagningen. På inspelningen hörs en trött Chalmers berätta om vadet och plötsligt var vadslagningen på banan igen. Ytterligare fem år har gått och vadet, som har uppmärksammats stort av bland andra New Scientist, ska nu avgöras under en ceremoni i New York den 23 juni.

Vem vinner?

– Det är inte helt klart. Christof Koch hävdar att det finns självständiga nätverk i den bakre delen hjärnan som kan definieras som ett så kallat neuralt korrelat, som det heter på fackspråk. Men det är inte säkert att det lever upp till hur vadet är formulerat, så vi får se vem som vinner. En låda ädelt vin står på spel, säger Per Snaprud, som tillsammans med sin 25 år gamla bandinspelning kommer att närvara under ceremonin.

