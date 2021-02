Barnen stals från Chile – och fördes till Sverige

Länk till grafik Länk till grafik Året är 1979 och Juana Raquel Orias Blanco ska föda sitt första barn på sjukhuset i orten Nueva Imperial, utanför staden Temuco. Hon krystar, stirrar upp mot ljusa taklampor. Hon hör sitt barn skrika, känner direkt i hjärtat att det är en dotter. Barnmorskan sveper om barnet, tar det akut till en kuvös i ett annat rum. Juana hinner aldrig se sitt barn. Hon ligger kvar i sängen, orolig men förväntansfull. När det gått två dagar tröttnar Juana, frågar argt när hon kan få hålla sin dotter, amma sin dotter. – Ditt barn dog ju i går, svarar en barnmorska. Juana åker hem, men förstår inte. Det kan inte vara sant. Hon åker tillbaka till sjukhuset varje dag, frågar om och om igen om hennes dotter lever. Till sist ber Juana om en kropp att få begrava, men hon möts av en socialsekreterare som säger att hon ska sluta störa sjukhuset, annars kommer de att ringa polisen. Juana Raquel Orias Blanco utanför sitt hem i orten Nueva Imperial. Foto: Alexander Mahmoud 2019. Jenny Käppe har nyss fyllt jämna 40 och är på väg till sina föräldrar i byn Svinnegarn utanför Enköping för att fira påskafton. Ägghalvor och sill står uppdukade, hela familjen är samlad. Jenny visste som barn att hon var adopterad, hon var brunast i byn. Hon visste också att hennes biologiska mamma i Chile inte ville veta av henne, och Jenny fick hela tiden höra att hon hade ett bättre liv här i Sverige. Vid midnatt ringer telefonen, ett chilenskt nummer, ett videosamtal. Hon svarar sömndrucken, men fattar direkt. Jenny har ju letat de senaste två åren. Jenny Käppe tillsammans med sin son i sitt hem i Enköping. Foto: Alexander Mahmoud När samtalet kopplas upp är det första gången Juana Raquel Orias Blanco får se sin dotter, 40 år och tre månader gammal. De sitter tysta och tittar på varandra. Varken mor eller dotter hinner känna efter, skratta eller gråta. De frågar bara varandra: ”Är det här verkligen sant?” Sedan februari 2018 pågår en brottsutredning i Chile som granskar fler än 10.000 adoptioner. Minst 640 av fallen gäller adopterade till Sverige, varav merparten har kommit via den svenska föreningen Adoptionscentrum. En parlamentarisk utredning från juli år 2019 har redan gett sin syn på saken. Utredningen konstaterar att barn har ryckts från sina föräldrar och blivit adopterade: ”Det är en sanning som inte kan motsägas och som styrkts av vittnesmål från alla de personer som kallats att delta i målet.” Barn försvann. Enligt utredningen har nätverk ”agerat samordnat i syfte att lägga beslag på underåriga, särskilt om deras mödrar var i en utsatt situation”. I flera fall dödförklarades barnen redan vid födseln. Föräldrarna fick inte se eller begrava sina döda. Tribunales de Menores de la Araucania, en domstol i Temuco som var en av flera barnavårdsdomstolar där barn blev tillgängliga för adoption. Foto: Alexander Mahmoud Enligt vittnesmålen i utredningen samarbetade sjukvårdspersonal med domstolar och tjänstemän inom det offentliga med privata adoptionsorganisationer. I andra fall lämnade föräldrar sina barn på en sorts dagbarnvård under vardagarna, då de själva arbetade inom jordbruket eller som hembiträden. När föräldrarna kom tillbaka var barnen borta. Särskilt drabbad var ursprungsbefolkningen mapuche, många bodde i Temuco i mellersta Chile. I flera fall hade socialsekreterare och polis kommit på besök, misshandlat föräldrarna och tagit barnen ifrån dem. Utredningen bedömer att en majoritet av svenskarna ursprungligen är mapuche. Den illegala verksamheten ska, enligt utredningen, ha pågått från 1950-talet fram till 2000-talet. Den parlamentariska utredningen i Chile skriver: ”De tog ifrån dem deras mödrar och förorsakade de drabbade familjerna skador som inte kan repareras.” Marisol Rodriguez grundade Hijos y madres del silencio för sex år sedan. I dag har föreningen spårat upp och återförenat 221 adopterade med anhöriga. Foto: Alexander Mahmoud Marisol Rodriguez har letat efter sin storasyster sedan tonåren. 1972 födde hennes mamma en flicka som hon aldrig skulle få se, berättar hon. Modern får lämna sjukhuset dagen därpå, brösten fulla med mjölk och armarna tomma. Utan ett barns kropp att begrava. För sex år sedan grundade Marisol Rodriguez föreningen Hijos y madres del silencio med ett mål – återförena bortadopterade barn med sina familjer. I dag har föreningen spårat upp 221 personer, ofta offer för illegala adoptioner. Arbetet sker i Chile, men också i ett tjugotal andra länder dit barnen togs. – Alla jobbar helt ideellt, och det sker dygnet runt. Jag ser det som att vi är på ett korståg för kärlek och rättvisa, säger Marisol. DN reser från stad till landsbygd i Chile, och tar del av vittnesmålen:

Rosa Carrera Tenario ligger på sjukhuset i femton dagar innan hon föder sitt barn, klockan 10.37 en augustimorgon 1976. Läkarna säger att det är en pojke, han gråter högt, sen tystare när de bär ut honom ur rummet. Under en månads tid står Rosa på ett par meters håll och stirrar in i en sal, full med kuvöser. Alla försäkrar henne om att hennes son är där inne och att hennes son mår bra. Hon får beskedet att han dött av vätskebrist, och ingen kropp finns att begrava. Hon letar än i dag.

Rosa Carrera Tenorio och José Renato Mardones i sitt hem i Santiago, Chile. Foto: Alexander Mahmoud

Maria Ines Soto Soto blir förlöst akut 1977, en förlossning fylld av komplikationer, men till slut får hon hålla sin efterlängtade dotter i famnen. En barnmorska i helvita kläder kommer in och sveper om dottern i ett vitt lakan och tar med henne ut, många i helvita kläder passerar in och ut ur rummet, tills en nunna i svart kommer in och säger att dottern har dött och att det låg i Guds händer. När Maria ber om en kropp att få begrava får hon svaret att dotterns kvarlevor kommer gynna vetenskapen. Maria ber varje kväll för sin döda dotter, och när fler och fler i Chile återförenas med sina barn, så ber hon i stället om att en dag hitta henne.

Maria Ines Soto Soto tillsammans med sin man Daniel Orellana Adasme. Foto: Alexander Mahmoud

Ana Pozo somnar 1966 utmattad efter sin förlossning. När hon vaknar i sin sjukhussäng säger en sjuksköterska att hennes son har dött och att hon inte får ta hem kroppen av vetenskapliga skäl. När Ana söker svar åren därpå, är ursäkterna att födelse- och dödscertifikaten förstörts i en översvämning, eller i en brand. När Chile startar en brottsutredning som granskar misstänkt illegala adoptioner, tänds hennes hopp. Till våren ska hon och en adopterad man född 1966 göra ett DNA-test.

Ana Pozo i sitt hem i Santiago. Hon lägger sitt hopp till ett DNA-test, som hon ska göra till våren. Foto: Alexander Mahmoud

Adela Pinto de la Calle lämnar över sin tvåårige son till en socialarbetare när hon inte längre har råd att betala för hans mediciner. Socialarbetaren lovar att sonen ska få exemplarisk vård, och att han kommer återvända om ett tag. Fyra decennier hinner passera innan Adela hittar en man där allt stämmer. Han bor i mellersta Sverige.

Adela Pinto de la Calle tillsammans med sin dotter Felipa. Foto: Alexander Mahmoud

Eliana Zapatas lillasyster försvinner spårlöst från ett barnhem i Temuco, 1978. Familjen har lämnat henne här, de är fattiga, men de hälsar ofta på. Plötsligt en dag är flickan borta. Eliana har, med hjälp av föreningen Hijos y madres del silencio, skickat ett meddelande på Facebook till en kvinna i Sverige som troligen är lillasystern. Facebook har sorterat meddelandet till övrigt-inkorgen.

Eliana Zapata bor i Temuco och har länge letat efter sin lillasyster. När DN intervjuar henne har hon precis skickat iväg ett meddelande till någon som troligen är hennes syster. Foto: Alexander Mahmoud

Systrarna Edith och Maria Lagos är fem och åtta år gamla, de passar sin treåriga lillebror. Edith leker med sin bror, när hon plötsligt hör ett högt dån, hon tar hårt tag om hans arm, springer, blir ikappsprungen av en grupp vuxna, och tappar greppet om sin lillebror. Hon ser honom aldrig igen. Systrarna hittar en man som matchar beskrivningen 45 år senare, i Sverige.

Systrarna Edith och Maria Lagos, i sitt hem i Temuco. Foto: Alexander Mahmoud

Tvillingen Daniela Manriquez föds 1986 på Hospital del Salvador, men hon växer upp ensam. Läkarna bär ut den två minuter äldre systern och meddelar mamman att bara en överlevde förlossningen. Daniela växer upp i Santiago, utbildar sig till sjuksköterska. När hon gör sin praktik på sjukhuset där hon föddes upptäcker hon dokument i arkivet som visar att hon är en av två friska tvillingar, och inga spår finns av dödsbevis. Så hon börjar söka.

Sjuksköterskan och tvillingen Daniela Manriquez. Foto: Alexander Mahmoud

Paret Irma Flores Curilem och Oscar Godoy bor långt ute på landsbygden under 70-talet. De bestämmer sig för att flytta till Temuco tillsammans med sina tre barn, ett av dem är i behov av en operation. När de söker sig till sjukhuset följer, vad de beskriver, manipulationer, grova hot från polis. Till slut skriver fadern under ett dokument han inte har läst igenom. Deras tre barn tas ifrån dem. 40 år senare hittar de barnen i Sverige.

Irma Flores Curilem och Oscar Godoy i sitt kök i Temuco, 68 mil söder om Santiago. Foto: Alexander Mahmoud