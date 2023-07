Bebis saknas efter översvämning i Pennsylvania

Fyra personer har konstaterats döda och tre andra, däribland en nio månader gammal bebis, saknas fortfarande, uppger myndigheterna.

Tim Brewer, brandchef i Upper Makefield Township i Bucks County, säger till reportrar att området fick cirka 180 millimeter regn på 45 minuter.

– Under mina 44 år har jag aldrig varit med om något liknande, säger han.

De tre fordon som sveptes iväg av vattenmassorna hittades senare – ett av dem cirka 1,5 mil från platsen där det hamnade i bäcken. Åtta personer kunde räddas ur bilarna och två från bäcken, enligt Tim Brewer.

Under natten har ett manskap på 150 personer sökt igenom bäcken utan att påträffa de tre personer som fortfarande saknas.

Även andra delar av östkusten har den senaste tiden upplevt kraftigt regn. I Vermont varnar myndigheterna för jordskred efter flera dagar av översvämningar och broar och järnvägslinjer i hela delstaten hålls stängda.

I New York-området har stormar under söndagen lett till hundratals inställda flyg och kraftiga förseningar på flygplatserna Newark i New Jersey och John F Kennedy i New York.

