Befälhavaren för kurdiskledda SDF: ”Alla vinster vi har uppnått mot IS riskerar att utplånas”

I tio dagar har en turkisk luftoffensiv mot den kurdkontrollerade delen av norra Syrien pågått. Den turkiska presidenten Erdogan inledde den efter ett misstänkt terrorattentat i Istanbul den 13 november.

På tisdagen håller Mazloum Abdi en presskonferens via Zoom. Han är överbefälhavare för Syriska demokratiska styrkorna, SDF, den officiella försvarsstyrkan för det kurdiska självstyret i området – som Erdogan beskyller för det dödliga attentatet. Nu sitter han framför en bokhylla med troféer och självstyrets flagga i gult.

Mazloum Abdi håller digital presskonferens via Zoom. Foto: Emma Bouvin

– Offensiven som började den 20 november har träffat vårt land och vårt folk. Den har satt stor press på civilbefolkningen och orsakat stora skador på infrastruktur, säger Mazloum Abdi.

Till följd av luftangreppen har SDF fått pausa sina strider mot terrororganisationen IS.

– Det är tillfälligt, vi vill fortsätta, men i nuläget behöver vi försvara vårt land. Turkiet förbereder en markinvasion och har sagt till sina allierade syriska styrkor att stå redo. Faktum är att vi är redo att slå tillbaka. Men den planerade operationen kommer att vara mycket större än tidigare, inte begränsad som tidigare turkiska operationer.

Abdi säger att Turkiet redan nu angriper mycket djupare in på SDF:s område än exempelvis under 2019. Om marktrupper marscherar in kommer läget snabbt att bli kritiskt, säger han.

– Alla internationella ansträngningar kommer att undermineras. Mer än en miljon människor bor i området turkarna planerar att attackera. De kommer alla att bli flyktingar. Det kommer att leda till en humanitär katastrof, säger överbefälhavaren.

En brand i Tal Awdah i nordöstra Syrien efter ett turkiskt flyganfall den 23 november. Foto: AFP

Och utöver det ser han en stor risk för att IS vinner ny mark.

– Alla vinster vi har uppnått mot IS riskerar att utplånas. Det behövs starkare fördömanden från alla spelare som bryr sig om utvecklingen i Syrien. Annars kommer det att bli krig på alla fronter. För oss är det en fråga om vår existens.

Turkiska flygräder har redan stört ordningen vid det stora IS-lägret al-Hol, där tusentals misstänkta IS-terrorister hålls fångna.

– Vi kan inte just nu upprätthålla samma säkerhetsnivå i IS-lägren. Vakternas liv är i fara, de blir bombade. Vi får också rapporter om hur IS planerar att attackera fängelset. För att kunna bibehålla säkerhetsnivån måste de turkiska flygräderna upphöra, säger Mazloum Abdi.

Turkiet avvaktar just nu de internationella reaktionerna, tror SDF och Abdi.

– Världen måste säga ifrån.