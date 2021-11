Belgien går in i fjärde vågen – smittan ökar på nytt i Europa

Europa visar en uppgång i antalet smittade och sjuka i covid-19 medan resten av världen ser en minskning. Det visar WHO:s senaste veckorapport.

På måndagen avrådde den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC för resor till tre länder sedan smittspridningen ökat den senaste tiden. Ett av länderna är Belgien där CDC beskriver antalet fall av nya insjuknade i covid-19 som ”mycket högt”. De övriga två är Ryssland och Slovakien.

Antalet fall i Belgien har tredubblats sedan början av oktober från närmare 2 000 till i dag i genomsnitt drygt 6 000 nya bekräftat smittade per dag. Också antalet avlidna per dygn har långsamt pekat uppåt, men siffrorna där är fortfarande låga med omkring 20 dödsfall per dygn. Beläggningen på sjukhusen har ökat kraftigt bara under den senaste veckan trots att drygt 74 procent av befolkningen är fullt vaccinerad.

Uppgången kommer mindre än en månad efter det att de belgiska myndigheterna dragit ned på restriktionerna. De stigande siffrorna visar att Belgien är på väg in i sin fjärde våg av smittspridning på ett och ett halvt år. Våren 2020 drabbades landet mycket hårt av den första vågen och liksom en rad andra länder i världen saknades då tillräckligt med skyddsutrustning för sjukhuspersonalen.

Under måndagen trädde också en ny lag i kraft som kräver att belgarna måste visa ett coronapass som säger att personen är vaccinerad innan man får gå till en träningsanläggning, äta på restaurang eller gå på bar eller kafé. På flera håll i landet erbjuds nu också invånarna att få sin spruta mot säsongsinfluensan samtidigt som man får en spruta mot covid-19, skriver belgiska medier.

Slovakien har visat en ännu brantare kurva när det gäller antalet smittade. Efter att ha registrerat ett 80-tal fall per dag långt in i augusti började kurvan stiga för att i dag ha nått 3 800 fall per dag i genomsnitt sett över en vecka. Antalet avlidna ligger fortfarande på en relativt låg nivå med omkring 20 dödsfall per dygn i genomsnitt.

Ryssland noterade för några dagar sedan det högsta antalet döda till följd av covid-19 sedan pandemin inleddes.

Flera andra europeiska länder visar en liknande trend. I Grekland registrerades på måndagen det högsta antalet bekräftat smittade sedan pandemins början, 5 400 nya fall. Grekiska tidningar konstaterar att antalet covidsjuka som vårdas på sjukhus i dag är dubbelt så många som under samma period förra året.