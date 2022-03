Belgiska karnevaler är folkliga och gränsöverskridande – och omåttligt populära

BRYSSEL. Under två år hade karnevalen i La Louvière i Belgien ställts in på grund av coronapandemin. På söndagen skulle den äntligen bli av igen. Men det hela slutade i katastrof med minst sex döda och många skadade, efter att en bil kört rakt in i folkmassan.

I Belgien är karnevalen en omåttligt populär fest. Folklig, lekfull, gränsöverskridande - men ofta kritiserad.