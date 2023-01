Benedictus XVI begravd inför 50 000 sörjande

Efter en tids sjukdom avled Benedictus XVI på lördagen i sitt hem i Vatikanen. Han blev 95 år gammal. I veckan tog sig 200 000 personer till Peterkyrkan för att delta i den tre dagar långa likvakan.

På torsdagen ledde den nuvarande påven Franciskus begravningsceremonin, vilket innebar att en tidigare påve för första gången på över 200 år begravdes av sin efterträdare.

Den omålade kistan av cypressträd hade placerats framför kyrkan, där Franciskus läste en själabön för den avlidne. Petersplatsen var fylld av sörjande, däribland 125 kardinaler, 200 biskopar och runt 3 700 präster.

Gudstjänsten övervakades av över 1 000 poliser och luftrummet ovanför Vatikanen stängdes för dagen av säkerhetsskäl.

Den nuvarande påven Franciskus fördes till begravningsceremonin i rullstol på grund av hälsoproblem. Runt 50 000 sörjande från världen över samlades i Vatikanen för att ta farväl av Benedictus XVI

Påven läste och också upp Benedictus sista ord i livet – samma som Jesus enligt Lukasevangeliet sade innan han tog sitt sista andetag på korset.

– Fader, i dina händer lämnar jag min ande.

På grund av egna hälsoproblem fördes påve Franciskus till mässan i rullstol och tillbringade delar av mässan sittandes.

I slutet av ceremonin skanderade sörjande uppmaningar om att helgonförklara Benedictus. Kyrkan har kanoniserat tre av de senaste fem påvarna, men historiskt sett har bara omkring en tredjedel fått helgonstatus.

Därefter förde de 12 kistbärarna in kistan till den privata ceremonin i Vatikanska grottorna under Peterskyrkan. Där placerades Benedictus XVI sedan för sin sista vila omgiven av tidigare påvar. Benedictus begravdes tillsammans med en rad föremål, däribland en redogörelse för sin tid som påve och vatikanska mynt som präglades under hans styre.

Den omålade träkistan bärs in i Peterskyrkan efter begravningsceremonin. Foto: Vatican Media/TT

Benedictus XVI föddes som Joseph Ratzinger 1927 i den tyska staden Marktl am Inn i Bayern. Som kardinal hanterade han frågor kring upprätthållandet av den katolska doktrinen. För sin dogmatiska stil fick han öknamn som ”Guds Rottweiler” och ”pansarkardinalen”.

2005 blev han den katolska kyrkans 265:e påve och den första med tyskt ursprung på tusen år. Under tiden som påve skakades kyrkan av flera pedofilskandaler bland prästerskapet. Benedictus blev den första påven att be om ursäkt för övergreppen och träffade flera av offren. Trots det har han kritiserats för att ha gjort för lite och för att försöka skydda kyrkan till varje pris.

Benedictus XVI, född Joseph Ratzinger blev 95 år gammal. Foto: Beata Zawrzel/TT

2013 blev Benedictus den första påven på 600 år att abdikera. Hans dödsfall blev därför slutet på en ovanlig tid i Vatikanen, då två påvar levde sida vid sida.

Påve Franciskus har tidigare sagt att han själv inte kommer att tveka att pensionera sig om hans hälsa försämras. Inom Vatikanen har många dock tvivlat på att han skulle kunna abdikera medan Benedictus fortfarande var vid liv.

– Benedictus död lämnar det öppet för Franciskus att kliva av om han vill. Men jag tvivlar på att han gör det eftersom han har mycket att åstadkomma när det gäller reformer av kyrkan, säger den katolska tidningen The Tablets korrespondent i Vatikanen till BBC.