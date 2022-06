Partierna ense om ändringar av USA:s vapenlagar

Efter dagar av förhandlingar mellan republikaner och demokrater i den amerikanska kongressen för att hitta en väg framåt när det gäller den amerikanska befolkningens möjlighet att köpa vapen kom så beskedet under att de båda sidorna nått en övergripande överenskommelse.

Enligt Washington Post är det fyra områden som partierna ser ut att kunna enas om:

● Att delstaterna, med federala pengar, ska kunna få ökade möjligheter att införa lagar som gör det möjligt att ta vapnen från personer som anses farliga för sig själva eller sin omgivning. I dag har 19 av USA:s 50 delstater sådana lagar, enligt sajten Everytownresearch.

● Att bygga ut den psykiatriska vården och ge ökade möjligheter för den som har sådana problem att få hjälp.

● Att öka möjligheterna till att göra bakgrundskontroller av personer under 21 år.

● Att ge skolor ökade anslag för att kunna förstärka sitt skydd mot skolskjutningar.

Däremot ser det inte ut att bli några förbud mot att köpa så kallade attackvapen, som exempelvis det halvautomatiska AR-15 som används i en rad masskjutningar under de senaste åren.

Det blir heller inte någon höjd åldersgräns, från 18 till 21, för inköp av vapen.

I en intervju med CNN på söndagen tog den republikanske kongressledamoten Chris Jacobs upp frågan om polisens utsatthet när man ska ingripa i dessa masskjutningar:

– Jag önskar att polisen vore lite tydligare när det gäller den här typen av vapen för också poliser utsätts för dem, säger Chris Jacobs som är en av få republikaner som säger sig vara för ett förbud mot så kallade attackvapen.

Andra republikaner har ställt sig kallsinniga till alla försök att ta vapen från medborgare. Bland andra Ohios guvernör Mike DeWine. DeWine skrev så sent som i mars under en lag som gör det möjligt för delstatens invånare att utan tillstånd bära dolda vapen under tre månader.

”Detta är historisk dag som vi kommer att minnas och en stor stund för Ohio och för de som vill utöva sin fulla konstitutionella rätt att bära vapen”, skrev ordföranden för delstatens vapenorganisation Dean Rieck i ett uttalande efter beslutet.

