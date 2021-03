Biden erbjuder hjälp med att lossa Ever Given

Fraktkrisen i Suezkanalen är inne på sin femte dag och försöken att få loss den 400 meter långa frakttankern fortsätter. På fredagen erbjöd USA:s nyvalde president Joe Biden landets hjälp till Egypten, under ett tal i Delaware. En representant för den amerikanska flottan hade tidigare sagt att man var villig att skicka en grupp muddringsexperter till kanalen.

– Vi har utrustning och kapacitet som de flesta länder saknar. Vi undersöker vad vi kan vara till för nytta, sade presidenten.

På fredagskvällen pausades de senaste försöken att få loss containerfartyget, som av ännu inte fastställd anledning kilat fast sig diagonalt över den omkring 200 meter breda kanalen, vilket gjort det omöjligt för andra att passera.

På satellitbilder syns ”trafikstockningen” som uppstått i Suezkanalens södra inlopp. Foto: AP

Insatserna med bogserbåtar och grävmaskiner ska återupptas på lördagen. Yukito Higaki, ordförande vid företaget Shoei Kisen som äger fartyget, har uttryckt förhoppningar om arbetet ska ge resultat redan under dagen.

– Fartyget tar inte in vatten. Det är inga problem med rodret eller propellrarna. När den är fri, så borde den kunna köras, säger han enligt lokala medier.

Men prognoserna om bogseringen, som enligt egyptiska myndigheter beräknas kräva att 20.000 kubikmeter sand fraktas bort, går isär.

Vd:n för det nederländska muddringsföretaget Boskalis som sköter insatsen har tidigare sagt att arbetet kan ta flera veckor, och Tom Sharpe, tidigare befälhavare för den brittiska flottan, säger till The Guardian att den bästa möjligheten infaller på söndagen då det är högvatten, men att det finns en risk att fartyget slits isär då både fören och aktern är grundstötta. Om försöken misslyckas även på söndagen dröjer det ett par veckor innan tidvattnet ger samma möjlighet igen.

Det 400 meter långa och 59 meter breda containerfartyget har suttit fast sedan i tisdags. Foto: Ahmad Hassan/AFP

Samtidigt får den blockerade transportvägen, som beräknas resultera i tio miljarder dollar i förlorade intäkter per dygn, företag att överväga andra rutter. Ever Givens systerfartyg Ever Greet är det första, av de flera hundra fartyg som samlats utanför kanalens inlopp, som valt omvägen runt Sydafrika trots att den beräknas ta tolv dagar längre än kanalen att färdas.

Ett av företagen som påverkas av Ever Givens grundstötning är svenska IKEA, som har omkring 100 containrar med produkter på fartyget. De håller nu på att utreda till vilka marknader varorna är på väg och om det påverkar svenska konsumenter.

– När det förekommer stopp i våra transporter undersöker vi givetvis andra alternativa sätt att transportera våra produkter, allt för att våra kunder inte ska påverkas, säger Ikea Sveriges pressansvarige Mattias Hennius, till TT.

Fakta. Suezkanalen ● Invigdes officiellt år 1869. ● År 1956 nationaliserades kanalen av Egyptens president Gamal Abdel Nasser. Innan dess kontrollerades den av Storbritannien. Nassers beslut gav upphov till Suezkriget, där Storbritannien och Frankrike hotade att invadera Egypten men stoppades av USA. ● Den är världens längsta kanal för stora fartyg (163 kilometer) och går från Port Said vid Medelhavet till Suez vid Röda havet. ● Kanalen kan förkorta frakttiden för fartyg som trafikerar sträckan Asien–Europa med närmare tre veckor. ● Den trafikeras årligen av över 19.000 frakt- och tankfartyg. Visa mer

Läs mer:

Sjöfartsexpert: Risk för att fartyget välter i Suezkanalen

Arbetet med att få loss fartyget i Suezkanalen kan ta veckor

Ett av världens största fartyg blockerar Suezkanalen – mångmiljardförluster hotar industrin

Så försöker de få loss det jättelika fartyget i Suezkanalen