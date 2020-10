Biden har gått om Trump i digital annonsering

USA-valet 2020

Bara under den senaste veckan har Joe Bidens presidentvalskampanj via hans Facebooksida spenderat över 7,6 miljoner amerikanska dollar, motsvarande 66,5 miljoner svenska kronor, i annonser på plattformen. Det framgår via data från Facebooks så kallade annonsbibliotek, som sammanställer politisk annonsering på Instagram, Facebook Messenger och Facebook. Under samma period har Donald Trump spenderat betydligt mindre summor, motsvarande drygt 36 miljoner svenska kronor.

Så har det inte alltid varit. I maj 2019 kunde Fox Business rapportera att Donald Trump under de första månaderna under året spenderat mer pengar på digitala annonser än alla de demokratiska presidentkandidaterna tillsammans. Och så sent som i juli 2020 spenderade Trump-kampanjen mer än tre gånger så mycket pengar på digital annonsering som Biden-kampanjen, enligt Bully Pulpit Interactive, som sammanställer och bevakar politisk annonsering på digitala plattformar. Under september har Joe Biden dock spenderat mer än Donald Trump, både på Facebook och på Google.

Förklaringen till Joe Bidens övertag handlar, föga förvånande, om pengar. Den före detta vicepresidentens presidentvalskampanj har sedan det stod klart att han skulle bli Demokraternas presidentkandidat lyckats samla in mer pengar än någon annan presidentkandidat någonsin. Donald Trump, som länge hade ett stort pengaövertag, har på så sätt sett sig omsprungen av Joe Biden.

Under augusti och september samlade Biden-kampanjen och det demokratiska partiet in 747 miljoner dollar i donationer, jämfört med republikanernas 467.

Som Financial Times kunde berätta tidigare i veckan har faktiskt Donald Trump-kampanjens kassa börjat sina, samtidigt som Biden, enligt Politico, gått om Trump även när det gäller tv-annonser.

Joe Biden och Donald Trump är förstås inte ensamma om att annonsera om politiska frågor på Facebook. DN:s genomgång visar att åtminstone 53.255 Facebooksidor spenderat över 645 miljoner dollar, motsvarande över 5,6 miljarder svenska kronor, på knappt 1,8 miljoner olika annonser – bara under de senaste 90 dagarna.

Allra mest pengar har gått till annonser riktade till invånare i Florida, som beskrivs som en delstat Donald Trump måste vinna, följt av Kalifornien och vågmästarstaten Pennsylvania. Över 68 miljoner dollar har under de senaste 90 dagarna spenderats för Facebookannonser riktade mot Florida, mer än tre dollar per invånare.



Även om det låter som om så vore fallet handlar dock presidentvalet inte enbart om pengar. 2016 var Hillary Clintons kampanjkassa och annonsbudget betydligt större än Trumps, men Donald Trump blev ändå USA:s president. Och som DN kunde berätta i augusti är Donald Trump fortsatt många gånger större än Joe Biden på sociala medier, både sett till följare och spridningen hans inlägg får.

Läs mer: Mediejätte ställer sig bakom Joe Biden