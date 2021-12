Biden ska godkänna nytt ufokontor inom Pentagon

I veckan antog den amerikanska senaten representanthusets förslag om att inrätta ett kontor för att undersöka observationer av oidentifierade flygande föremål som observeras av amerikanska försvarsanställda, också civilanställda. Eller som det står i lagen:

”Establishment of office, organizational structure, and authorities to address unidentified aerial phenomena.”

Senatens ledamöter röstade igenom förslaget med 88 ja och 11 nej. Nu ska detta samordnas med den grupp som Pentagon redan har inrättat och som DN tidigare rapporterat innebär detta bland annat att den expertgrupp av civila forskare och civila ufoundersökare, som demokraten Kirsten Gillibrand först ville ha med, har strukits.

Fokus kommer att vara på att utreda ufofenomenen som ett möjligt hot mot USA. Kontoret ska även utreda fall där personal skadats fysiskt i samband med möten med ufo och fall där flygande farkoster befunnit säga nära kärnvapen.

En särskild snabbinsatsstyrka med specialutbildad personal ska svara för att göra undersökningar på plats.

Kontoret ska också samordna detta med andra federala myndigheter för att ”upptäcka, identifiera och ta reda på vilka egenskaper” som dessa föremål har. Arbetet kommer att kontrolleras och styras av underrättelsepersonal och den högste operative ansvarige inom de förenade försvarsgrenarna i USA.

Och så snart CIA, NSA eller någon annan underrättelsemyndighet får in rapporter om oidentifierade flygande föremål ska dessa skickas till det nyinrättade kontoret som ännu inte fått något namn.

Varje år ska kontoret lämna en rapport, som är öppen, men som också kan innehålla hemliga bilagor. Det nyinrättade kontoret kommer därmed att ta över det arbete som sedan den 1 januari i år utförts av Unidentified aerial phenomena task force, alltså den arbetsgrupp som i midsomras lämnade sin mycket omtalade rapport.

Eftersom Pentagon redan i slutet av november lade fram ett eget förslag då den biträdande försvarsministern Kathleen Hicks oväntat meddelade att försvarsmakten kommer att bilda en ny grupp som ska undersöka ufoobservationer är det sannolikt att de båda initiativen kommer att slås samman till en enhet.

Hicks döpte sin grupp till det lätt tungvrickande namnet Airborne object identification and managemant synchronization group (AOIMSG).

Nu hamnar kongressens beslut på president Bidens bord för underskrift.