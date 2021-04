Biden står inför migrantkris vid gränsen mot Mexiko

Vågen av människor som försöker ta sig in i USA är omfattande och många av de som korsar gränsen från Mexiko är unga och barn – inte sällan ensamma utan någon förälder. Enligt New York Times räknade gränsvakter till 19.000 barn som befann sig vid gränsen bara under mars månad. Och strömmen av migranter beräknas öka under de kommande veckorna, skriver tidningen.

President Joe Biden står nu inför utmaningen att dels hålla gränsen öppen så att människor kan ta sig in i USA, dels se till att alla får tak över huvudet och mat. Och att minderåriga ska kunna återförenas med sina föräldrar. Mer än 20.000 barn och tonåringar befinner sig redan i olika läger eller andra typer av boenden som sköts av den amerikanska regeringen.

Dokument som New York Times tagit del av visar att antalet unga och barn kan komma att stiga till mer än 35.000 redan i juni. Därmed skulle trycket bli så högt att det kommer att överträffa de kriser som såväl president Barack Obama som efterträdaren Donald Trump ställts inför. I april 2019 greps drygt 66.000 personer som försökte ta sig in i USA och debatten om hur barn skildes från sina föräldrar var hård.

Men utbyggnaden av kapaciteten för att ta emot alla som kommer till USA går långsamt, vilket bland annat gör att 4.100 ungdomar fortfarande befinner sig i vad som liknats vid rena fängelser som drivs av gränsbevakningen. Siffran kan jämföras med de 2.600 som förvarades på liknande sätt under krisen 2019.

Målet är att förflytta dessa unga till boenden som drivs av hälsodepartementet där det erbjuds skolundervisning och sjukvård medan deras fall utreds. De flesta kan efter en tid återförenas med sina föräldrar eller med släktingar. Men utredningen kan ta tid då alla inte talar engelska och en rad dokument måste fyllas i för att släktskap ska kunna bevisas.

Vita huset beskriver det som pågår som en direkt följd av Donald Trumps fyra år som president.

– Trots att vi har tagit över ett misslyckat immigrationssystem som försämrats av fyra år av dåliga beslut fortsätter Bidenadministrationen att fokusera på att öka antalet sängplatser och kapacitet för att ta emot människor, säger Vedant R Patel, talesperson för Vita huset, till New York Times.

Den nya administrationens politik när det gäller immigranter skiljer sig helt från den tidigares. Medan Donald Trump fokuserade på att få migranterna att lämna USA så snart som möjligt vill Joe Biden låta alla få sina fall prövade.

Kritiken från republikanskt håll har varit hård och snabb. Bland annat har Biden kritiserats för att ha agerat långsamt och väntat ända till mars månad innan han beordrade den federala nödhjälpsmyndigheten Fema att hjälpa till för att lösa boendefrågan. Bidenadministrationen har svarat med att man inte hade fått nog med information från den avgående Trumpadministrationen och att man redan i början av februari hade bett kongressen att utöka antalet platser för att kunna ta emot den ökande strömmen av människor.

Samtidigt som arbetet med att ta hand om alla som tar sig in i USA pågår försöker Bidenadministrationen också att minska flödet, bland annat genom att investera i de länder som migranterna kommer ifrån. Detta för att de människor som i dag lämnar sina hemländer istället ska välja att stanna kvar.

De migranter som lyckats få ett arbete i USA och som lever utan officiella papper drabbas också på andra sätt. Inte minst av coronapandemin, skriver Washington Post. Samtidigt som miljoner amerikaner nu har fått vaccin har de papperslösa svårt att få sina sprutor eftersom många fruktar att de ska utvisas.

Detta har lett till en hög dödlighet bland migranterna. Detta trots att myndigheterna har lovat de papperslösa samma möjlighet att få vaccin som andra grupper, skriver nyhetsbyrån Reuters. Vaccinationscentralerna ska betraktas som säkra zoner där ingen papperslös ska kunna gripas.

Enligt Washington Post har antalet avlidna till följd av covid-19 ökat lavinartat bland migranterna under det senaste året.