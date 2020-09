Biden träffar anhöriga till skjutningsoffer

USA-valet 2020

Kenosha har hamnat i centrum för amerikansk politik sedan Jacob Blake skottskadades svårt av en polisman den 23 augusti. Skjutningen utlöste en våg av protester, vilket fick president Donald Trump att besöka staden.

Två dagar senare har även Demokraternas presidentkandidat Joe Biden och hans fru Jill Biden rest till Kenosha. Redan på flygplatsen i Milwaukee hölls ett privat möte mellan Biden och Jacob Blakes anhöriga.

Under eftermiddagen åkte Biden in till Kenosha där han deltog i ett möte i en kyrka. Under mötet framgick att Biden även talat med Jacob Blake. Blake intensivvårdas inte längre, men är sannolikt förlamad från midjan och nedåt enligt familjens advokat.

– Han sade att inget skulle besegra honom, och att oavsett om han skulle kunna gå igen eller inte, så skulle han inte ge upp, säger Joe Biden.

Demonstrationerna efter att Jacob Blake skjutits började fredligt men urartade delvis i våld under flera nätter. Våldsamheterna kulminerade den 25 augusti, då två demonstranter sköts ihjäl. En inrest 17-årig har gripits misstänkt för mord.

Vid sitt besök i Kenosha fokuserade Donald Trump på ett budskap om lag och ordning och att hårda tag krävs mot våldsamma protester. Han förnekade att rasism förekommer inom poliskåren på en systematisk nivå. Han träffade inte Blakes familj.